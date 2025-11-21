رکورد گرانی به نام ارزان ترین خودروی داخلی ثبت شد / شاهین، پژو 207 و تارا از سبد خرید حذف شد!

در روزی که اکثر خودروهای داخلی با افزایش قیمت از ۱ تا ۱۸ میلیون تومان مواجه بودند، اما گرانی ۱۸ میلیونی وانت آریسان ۲ دوگانهسوز در کنار جهش ۵۰ میلیونی تیگو ۷ هیبرید، نبض بازار را به دست دلالان داد و از سویی دیگر کاهش تولید خودروسازان و سیگنال قوی گرانی از کارخانه، شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به بالاترین حد رساند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین قطعات، فاکتور و تحویل خودروهای داخلی را کند کرده است اما قیمتها در بازار آزاد با فرمان افزایش ۱ تا ۱۸ میلیون تومانی وانت آریسان ۲، پژو ۲۰۷ و شاهین، به پرواز درآمد .
رصد قیمت ها از بازار نشان می دهد که وانت آریسان ۲ دوگانهسوز بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد و بر همین مبنا، این وانت داخلی ۱۸ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۷۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شود.
شاهین اتوماتیک پلاس رشد سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان در بازار عرضه شود. از طرف دیگر، اطلس اتوماتیک سه میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و ۲۲ میلیون تومان ایستاد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نسبت به روزهای گذشته ۶ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک V۴، ۴ میلیون تومان رشد کرد و به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید، اما مدل دندهای آن ۲ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان رسید.
همچنین سورن پلاس XU۷P یک میلیون تومان گرانتر شد و ۸۸۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد و قیمت اطلس G دندهای ۳ میلیون تومان نسبت به روزهای گذشته گرانتر شد و به ۷۹۷ میلیون تومان رسید. از سویی دیگر، ساینا S دندهای یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۶۵ میلیون تومان رسید و سهند S دندهای نیز ۴ میلیون تومان گرانتر شد و ۷۴۶ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
نوسان ارزی بازار مونتاژی ها را به خون کشید
درمیان خودروهای مونتاژی، اما تیگو ۷ هیبرید نسبت به معاملات روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، تیگو ۸ هیبرید ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسید.
در میان محصولات کرمانموتور، جک J۴ رشد ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، کیامسی X۵ نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت ۲ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
لوکانو L۷ ریزش بهای ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به بازار آزاد رسید. همچنین، لاماکو فلو افت قیمت ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان سقوط کرد.
به نظر میرسد با کاهش تولید خودروسازان داخلی که ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین قطعات است روند فاکتور و تحویل خودرو را کند کرده است و درمیزان عرضه اثرگذاشته است ضمن اینکه این مساله شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را تشدید کرده و به دلالان و سوداگران فرصت میدهد تا با بالا بردن قیمتها در بازار آزاد، سود بیشتری کسب کنند.
البته با افزایش اخیر قیمتها توسط خودروسازان داخلی سیگنال قوی به بازار آزاد داده و منجر به افزایش قیمت سایر مدلها نیز شده است اما از آنجایی که وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز بیشتر است و بخش عمدهای از قطعات آنها وارداتی است این تغییر قیمت بیشتراست.
به گزارش تابناک، افزایش قیمتهایی مانند وانت آریسان ۲، شاهین اتوماتیک پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار آزاد، معمولاً یک واکنش لحظهای به انتظارات تورمی قوی و کمبود مقطعی عرضه از سوی خودروسازان است و تا زمانی که خودرو در ایران به عنوان یک کالای سرمایهای باقی بماند، هرگونه نااطمینانی اقتصادی یا نوسان ارزی، فورا با افزایش قیمت در بازار آزاد پاسخ داده میشود.