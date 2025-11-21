میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک بررسی می‌کند؛

رکورد گرانی به نام ارزان ترین خودروی داخلی ثبت شد / شاهین، پژو 207 و تارا از سبد خرید حذف شد!

در شرایط آشفته ای که وابستگی شدید مونتاژی‌ها به نرخ ارز، قیمت ها را چهارنعل می‌دواند، خودروهای داخلی نیز با تقلید از این نوسان ازجمله شاهین، ۲۰۷ و تارا را چند میلیون تومان گران شد و نشان داد که بازار به دست «نوسان‌گیرانی» افتاده است که با هر کمبود نقدینگی، جیب مصرف‌کننده را می‌زنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۸۸
| |
801 بازدید

رکورد گرانی به نام ارزان ترین خودروی داخلی ثبت شد / شاهین، پژو 207 و تارا از سبد خرید حذف شد!

 در روزی که اکثر خودروهای داخلی با افزایش قیمت از ۱ تا ۱۸ میلیون تومان مواجه بودند، اما گرانی ۱۸ میلیونی وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز در کنار جهش ۵۰ میلیونی تیگو ۷ هیبرید، نبض بازار را به دست دلالان داد و از سویی دیگر کاهش تولید خودروسازان و سیگنال قوی گرانی از کارخانه، شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به بالاترین حد رساند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین قطعات، فاکتور و تحویل خودروهای داخلی را کند کرده است اما قیمت‌ها در بازار آزاد با فرمان افزایش ۱ تا ۱۸ میلیون تومانی وانت آریسان ۲، پژو ۲۰۷ و شاهین، به پرواز درآمد .

رصد قیمت ها از بازار نشان می دهد که وانت آریسان ۲ دوگانه‌سوز بیشترین تغییرات قیمتی میان خودرو‌های داخلی را تجربه کرد و بر همین مبنا، این وانت داخلی ۱۸ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۷۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شود.

شاهین اتوماتیک پلاس رشد سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۵۰۳ میلیون تومان در بازار عرضه شود. از طرف دیگر، اطلس اتوماتیک سه میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و ۲۲ میلیون تومان ایستاد.

 پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز نسبت به روز‌های گذشته ۶ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک V۴، ۴ میلیون تومان رشد کرد و به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید، اما مدل دنده‌ای آن ۲ میلیون تومان گرانتر شد و به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان رسید.

همچنین سورن پلاس XU۷P یک میلیون تومان گرانتر شد و ۸۸۲ میلیون تومان قیمت گذاری شد و قیمت اطلس G دنده‌ای ۳ میلیون تومان نسبت به روز‌های گذشته گران‌تر شد و به ۷۹۷ میلیون تومان رسید. از سویی دیگر، ساینا S دنده‌ای یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۶۵ میلیون تومان رسید و سهند S دنده‌ای نیز ۴ میلیون تومان گرانتر شد و ۷۴۶ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. 

نوسان ارزی بازار مونتاژی ها را به خون کشید

درمیان خودرو‌های مونتاژی، اما تیگو ۷ هیبرید نسبت به معاملات روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، تیگو ۸ هیبرید ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسید.

در میان محصولات کرمان‌موتور، جک J۴ رشد ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی X۵ نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت ۲ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

لوکانو L۷ ریزش بهای ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان به بازار آزاد رسید. همچنین، لاماکو فلو افت قیمت ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان سقوط کرد.

به نظر می‌رسد با کاهش تولید خودروسازان داخلی که ناشی از کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین قطعات است روند فاکتور و تحویل خودرو را کند کرده است و درمیزان عرضه اثرگذاشته است ضمن اینکه این مساله شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را تشدید کرده و به دلالان و سوداگران فرصت می‌دهد تا با بالا بردن قیمت‌ها در بازار آزاد، سود بیشتری کسب کنند.

البته با افزایش اخیر قیمت‌ها توسط خودروسازان داخلی سیگنال قوی به بازار آزاد داده و منجر به افزایش قیمت سایر مدل‌ها نیز شده است اما از آنجایی که وابستگی ارزی خودرو‌های مونتاژی به نرخ ارز بیشتر است و بخش عمده‌ای از قطعات آنها وارداتی است این تغییر قیمت بیشتراست. 

به گزارش تابناک، افزایش قیمت‌هایی مانند وانت آریسان ۲، شاهین اتوماتیک پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار آزاد، معمولاً یک واکنش لحظه‌ای به انتظارات تورمی قوی و کمبود مقطعی عرضه از سوی خودروسازان است و تا زمانی که خودرو در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند، هرگونه نااطمینانی اقتصادی یا نوسان ارزی، فورا با افزایش قیمت در بازار آزاد پاسخ داده می‌شود.

