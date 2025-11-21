به مناسبت هفته بسیج

عکس: از کوچه‌های شهر تا خط مقدم؛ حماسه بسیج

آنچه در این قاب‌ها پیش چشم شماست، تنها چند تصویر ساده از روزگاری نه‌چندان دور نیست؛ بازنمایی فصل‌هایی است از ایمان، اخلاص و تکلیف‌مداری انسانهایی که در تندباد تهدیدها، قامت استوار کردند و با دل‌هایی سرشار از اعتقاد، به استقبال مسئولیتی رفتند که شاید برای بسیاری از آنان بزرگ‌تر از سال‌های عمرشان بود. بسیجیانی که بی‌هیچ انتظار و ادعا، از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرها و روستاها راهی جبهه‌هایی شدند که سرنوشت کشور در آن رقم می‌خورد؛ نوجوانانی که لبخندشان بوی پاکی می‌داد و نگاهشان نشانی از آسمان داشت؛ مردانی کوچک در سن، اما بلند‌قامت در ایمان و شجاعت.این تصاویر، روایت خاموش لحظاتی است که تاریخ توان بازگویی همه عظمتشان را ندارد؛ سکوتی است میان صداها، که در آن می‌توان عمق خلوص، مظلومیت و روح بزرگ آنان را لمس کرد. گویی زمان هنوز در همان خاکریزهای گِلی متوقف مانده و خاطره قدم‌هایشان بر سنگرها، در گوش جان نسل امروز نجوا می‌شود. بزرگ‌مردانی که بار سنگین امانت دفاع از میهن را بر دوش کشیدند و میراث‌شان امروز همچنان مسئولیتی سنگین بر دوش ماست؛ مسئولیتی که مبادا در آن کوتاهی کنیم.