میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنگ خطر مرگبار برای تهران، اصفهان و البرز

سخنگوی مدیریت بحران کشور، با اشاره به تشدید فرونشست زمین در کشور گفت که برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بیشترین اثر را بر استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و جنوب کرمان داشته است و اقدامات کنترلی شامل تجهیز چاه‌های مجاز به سیستم هوشمند، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و اجرای پروژه‌های آبخیزداری برای کاهش پیامدهای فرونشست در جریان است.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۷۴
| |
851 بازدید
زنگ خطر مرگبار برای تهران، اصفهان و البرز

سخنگوی مدیریت بحران کشور، با اشاره به تشدید فرونشست زمین در کشور گفت که برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بیشترین اثر را بر استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و جنوب کرمان داشته است و اقدامات کنترلی شامل تجهیز چاه‌های مجاز به سیستم هوشمند، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و اجرای پروژه‌های آبخیزداری برای کاهش پیامدهای فرونشست در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسین ظفری  با اشاره به وضعیت خشکسالی و فرونشست زمین در کشور، گفت: از اوایل دهه ۱۳۵۰ برداشت آب زیرزمینی شدت گرفت و توجه کشاورزان و سایر بهره‌برداران به منابع زیرزمینی افزایش یافت. به تدریج با این برداشت‌ها و تشدید خشکسالی‌ها، فرونشست زمین در برخی مناطق کشور شدت گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.

استان خراسان رضوی دارای بیشترین وسعت پهنه فرونشست در کشور

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی بیشترین وسعت پهنه فرونشست را در کشور دارد، افزود: پس از این استان، استان‌های فارس، کرمان، خوزستان و اصفهان قرار دارند. البته از نظر تعداد شهرهای در معرض فرونشست، استان اصفهان در رتبه نخست است و پس از آن خراسان رضوی، فارس و تهران قرار دارند.

استان‌ تهران در صدر بیشترین جمعیت تحت تأثیر فرونشست زمین 

ظفری جمعیت تحت تأثیر فرونشست را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بیشترین جمعیت تحت تأثیر فرونشست در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان زندگی می‌کنند. شدت فرونشست در این مناطق بالاست و بر کشاورزی و زیرساخت‌های اصلی کشور تأثیرات منفی گذاشته است.

او درباره علل فرونشست زمین هم توضیح داد و افزود: برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی، الگوی نامناسب کشت در برخی مناطق و تغییر اقلیم از جمله گرمایش جهانی که موجب خشکسالی می‌شود، از دلایل اصلی این پدیده هستند.

سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد

ظفری همچنین اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات فرونشست را تشریح کرد و ادامه داد: طی چند سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار حلقه چاه مجاز مجهز به سیستم کنترل هوشمند شده‌اند تا میزان برداشت آب زیرزمینی کنترل شود. همچنین در سال گذشته حدود ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.

سخنگوی مدیریت بحران کشور افزود: نقشه پهنه‌های فرونشست توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان زمین‌شناسی تهیه شده و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای کاهش پیامدهای فرونشست در نقاط حیاتی و زیرساختی کشور تدوین کرده است تا پروژه های اجرایی با کمترین آسیب مواجهه شود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور همچنین به اقدامات انجام شده برای کاهش اثرات فرونشست بر زیرساخت‌های حیاتی و خطوط حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارزیابی خطرپذیری فرونشست را در بخشی از خطوط زمینی، ریلی و فرودگاه‌های کشور انجام داده است.

ظفری افزود: علاوه بر این، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی با هدف تغذیه آبخوان‌ها از طریق مدیریت سیلاب‌ها و آبخیزداری اقدام کرده‌اند و این اقدامات علاوه بر تأمین منابع آب، موجب کاهش پیامدهای فرونشست نیز می‌شود.

وی با اشاره به نقش سازمان مدیریت بحران کشور در نظارت بر اجرای برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، گفت: وظایف دستگاه‌ها در این برنامه مشخص شده است و سازمان مدیریت بحران به صورت دوره‌ای علاوه بر نظارت و راهبری، از اقدامات آن‌ها حمایت می‌کند تا برنامه‌های کاهش خطر به نحو مؤثر اجرا شود.

سخنگوی مدیریت بحران کشور با تأکید بر تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های فنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: تلاش بر این است که پیامدهای فرونشست به حداقل برسد و سازه‌ها و زیرساخت‌های مهم کشور، از جمله خطوط ریلی، مترو و سایر تأسیسات حیاتی، کمترین آسیب را ببینند.

وی درباره وضعیت استان‌های مختلف توضیح داد: در اصفهان اقدامات کارگروه مربوطه در اماکن تاریخی برای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر فرونشست در حال انجام است. بیشترین نرخ فرونشست نیز در جنوب کرمان، به ویژه در مناطقی از رفسنجان ثبت شده است.

ظفری تفاوت فرونشست و فروریزش زمین را این‌گونه تشریح کرد و گفت: فروریزش عمدتاً در یک نقطه محدود اتفاق می‌افتد و منجر به ایجاد چاله یا تخریب خیابان می‌شود، اما فرونشست یک پهنه گسترده هزاران هکتاری را به آرامی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورت یکنواخت بودن فرونشست، سازه‌ها و ساختمان‌ها آسیب حداقلی می‌بینند، اما در صورت نامتقارن بودن، ممکن است ترک‌هایی در ساختمان‌ها ایجاد شود.

او در پایان به راهکارهای کاهش اثرات فرونشست زمین اشاره کرد و گفت: همکاری با وزارت کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های آبیاری، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و مدیریت پایدار منابع آب از جمله اقداماتی است که در حال پیگیری هستند و از چند جنبه پیامدهای فرونشست را کاهش می‌دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خشکسالی فرونشست زمین کشاورزی منابع زیرزمینی مدیریت بحران تغییرات اقلیمی خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهران در معرض فرونشست زمین
هشدار درباره خشکسالی‌های مرگبار ناشی از تغییر اقلیم
خشکسالی حالا حالاها مهمان خاورمیانه است
کاهش ۴۶ درصدی بارش‌ها در ایلام
آب، آرزوی مردم شرق استان گلستان
کردستان در آستانه ورشکستگی آبی
فرونشست در دشت سلماس فوق بحرانی است
فرونشست ۲ متر‌ی در اصفهان + عکس
پهنه ایران درحال خشک شدن
وقت زیادی برای مدیریت گرد و غبار نداریم
برای مقابله با فرونشست زمین دیر شده است
تخلیه ۱۱ واحد مسکونی در پاکدشت با فرونشست زمین
تاثیر تغییرات اقلیمی بر تشدید خشکسالی در کشور
زیر پای کشور خالی می‌شود
افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران
شرایط خشکسالی از نظر کشاورزی در پاییز
فرونشست زمین در اصفهان مضاف بر آلودگی هوا
ناپایداری بیشتر زمین پایتخت با تهی‌کردن زمین از آب
فرونشست زمین در تهران بر اثر خشکسالی
۳۰ هزار چاه بدون مجوز عامل فرونشست زمین در تهران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cx4
tabnak.ir/005cx4