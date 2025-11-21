En
هم‌خوانی حماسی شیر زنان ایرانی را ببینید
سوت

کلاس دریبل‌زنی «کوشکینیو» با حضور افتخاری اورونوف!

علیرضا کوشکی فقط دوازده دقیقه بازی کرد اما در همین دقایق، سیزده بار ازبک‌ها را دریبل زد و در شبی که در العین همه در انتظار درخشش اوستون اورونوف بودند، او دوباره «کوشکینیو» شد. شاید یکی مهم‌ترین سوالات هواداران فوتبال از امیر قلعه‌نویی این است که وقتی بیش از ۸۰ دقیقه فوتبال تیم ملی گره خورد و برنامه خاصی برای حمله به ازبکستان ده نفره نداشتیم، چرا بازیکنی با تکنیک و مهارت کوشکی فرصت بیشتری برای بازی پیدا نکرد تا حداقل از خلاقیت‌های فردی او بهره ببریم؟ او در دقایق محدودی که در سمت چپ خط حمله تیم قرار گرفت، بارها با حرکاتش ساختار دفاعی منسجم ازبک‌ها را بهم ریخت اما زمان زیادی برای تاثیر بیشتر نداشت.
