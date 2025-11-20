غیبت رونالدو در پوستر فیفا جنجالی شد! + عکس

به گزارش تابناک، پوستر فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶، که دیروز با شعار «۴۲ تیم، یک رویا» منتشر شده بود، تنها یک روز در حسابهای رسمی باقی ماند. موجی از اعتراض هواداران بهویژه هواداران سرسخت کریستیانو رونالدو باعث شد فیفا بیسروصدا این پوستر را از صفحات رسمی خود در ایکس و اینستاگرام حذف کند.
محور انتقادها غیبت کریستیانو رونالدو بود؛ ستارهای که همچنان نماد تیم ملی پرتغال و یکی از چهرههای محوری فوتبال جهان بهحساب میآید. در پوستر پاک شده فیفا تصویر مسی بزرگ و محوری در جلوی بقیه ستارهها دیده میشد ولی به عنوان نماینده پرتغال به جای کریستیانو، برونو فرناندز را میدیدیم. از ایران هم فیفا تصویر علیرضا جهانبخش را در این پوستر کار کرده بود.
این پوستر در اصل ادای دینی بود به ۴۲ تیمی که حضورشان در جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شده است؛ تصویری نمادین از گستردهترین و متنوعترین تورنمنت تاریخ، با حضور تیمهایی از آسیا، آفریقا، اروپا، اقیانوسیه و آمریکایجنوبی. اما حذف رونالدو از میان چهرههای برجستهای که در بخشهای مختلف تصویر دیده میشدند، جنجال بزرگی در شبکههای اجتماعی به پا کرد. بسیاری این موضوع را «بیاحترامی»، «نادیده گرفتن عمدی» و حتی «تصمیمی عجیب از سوی فیفا» توصیف کردند.
در پی این واکنشها، فیفا پوستر را از تمامی کانالهای رسمی خود حذف کرده و فعلاً توضیحی ارائه نداده است.
جالب اینکه دقایقی پس از حذف پوستر جنجالی، فیفا در حساب رسمی خود در ایکس پستی تازه منتشر کرد؛ اینبار با یک پوستر مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ و پرسشی ساده از مخاطبان: بهترین خاطره شما از آن تورنمنت چه بود؟ نکته معنادار اینجاست که در این تصویر جدید، چهره کریستیانو رونالدو بهوضوح حضور دارد؛ حرکتی که بسیاری آن را واکنشی غیرمستقیم به اعتراضهای اخیر میدانند و نشانهای از تلاش فیفا برای آرامکردن فضا و به دست آوردن دل هواداران رونالدو.