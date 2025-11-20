مجری شبکه خبر در واکنش به اظهارات خلیل زاده و طارمی گفت: «آقای شجاع خلیل زاده عزیز و دوست‌داشتنی که در فضای مجازی می‌نویسی نصف مردم از مغزشان استفاده نمی‌کنند، اگر ما را به بی‌مغزی متهم نمی‌کنید، شما را نقد کنیم. مهدی طارمی که می‌گوید می‌خواهند از بالا فوتبال را خراب کنند. آقای عزیز، بالا آمد با شما سر تمرین تیم ملی. چرا همان موقع به او نگفتید؟ آقای پزشکیان مگر سر تمرین نیامد؟! آن موقع که می‌خواهید حواله بگیرید.»