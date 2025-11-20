میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جدول گیشه؛ پنج میلیون ریزش مخاطب سینما

تعداد تماشاگران سینمای ایران در سال گذشته از ابتدای فروردین تا ۲۹ آبان، هفده میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است. سال گذشته در همین بازه زمانی، ۸ ماه ابتدای سال گذشته بیست و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار نفر. یعنی حدودا ۳ میلیون ریزش.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۰۴
| |
409 بازدید

جدول گیشه؛ پنج میلیون ریزش مخاطب سینما

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، از پنجشنبه ۲۲ آبان تا پنجشنبه ۲۹ آبان، فروش سینمای ایران در همه استان‌ها، حدودا چهل و شش میلیارد و نهصد و پنج میلیون تومان بوده است. از این میزان فروش، «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی، با بازی خودش، زوج امین حیایی و هادی کاظمی و با حضور مهران مدیری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. هجده میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون. سال گذشته، همین موقع، هفته آخر آبان، پرفروش‌ترین اثر هفته پانزده میلیارد و شصت و نه میلیون فروخته بود: «زودپز» به کارگردانی رامبد جوان.

اولین حدس در مورد این اختلاف فروش تورم است و درست است. «آقای زالو» ۱۸ میلیارد فروش هفته آخر آبان را با فروش دویست و بیست و دو هزار و «زودپز» با فروش دویست و هفتاد و نه هزار قطعه بلیت به دست آورده‌اند. «صبحانه با زرافه‌های» سروش صحت و انیمیشن «ببعی قهرمان» حسین صفارزادگان و میثم حسینی در رتبه‌های دوم و سوم فروش هفته آخر آبان بوده‌اند.  

رتبه دوم طبق چند هفته گذشته به «یوز» می‌رسد. با توجه به مهجوریت انیمیشن ایرانی حضور یک نمونه‌اش در رتبه دوم فروش قطعا که امیدوارکننده اشت. هرچند با فروش شش میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون. سوم سوم به «قسطنطنیه» می‌رسد با فروش سه میلیارد و ششصد و هشت میلیون تومانی‌اش. باقی فروش‌ها در جدول زیر آمده است:

باقی در این هفته زیر یک میلیارد فروخته‌اند: «گوزن‌های اتوبان»، «ناجورها»، «زن‌وبچه»، «ناتور دشت»، «فرومانروای آب»، «ملکه آلیشون»، «لاک‌پشت»، «قرمز یواش»، «شاه‌نقش»، «شهر قشه»، «دختر برقی»، «سالن ۴»، «پسر دلفینی ۲»، «آدم‌فروش»، «لیپار». با این حساب جدول میلیونی‌های هفته ۱۵ عضو داشته است.

۸ ماه ابتدای امسال تعداد کل مخاطبان سینمای ایران هفده میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است و در ۸ ماه ابتدای سال گذشته بیست و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار نفر. ضمن این پژمان جمشیدی در هفته پایانی ۸ ماه ابتدایی سال گذشته یک فیلم در میان سه فیلم پرفروش داشته است: «تگزاس ۳» که در صدر پرفروش‌ها هم بوده است اما امسال فیلمی از او در سه رتبه اول پرفروش‌ها نیست. پرفروش‌های شماره یک تا سه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، «پیرپسر»، «مرد عینکی» و «صددام» هستند. بعدتر «دایناسور»، «زن و بچه» و «قسطنطنیه» با بازی پژمان جمشیدی.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سینمای ایران فروش فیلم اکران گیشه کج پیله
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکانس‌هایی از فیلم آریاشهر دو نفر
سکانس‌هایی از فیلم آنجا همان ساعت
تیپ جدید فرزاد حسنی در اکران فیلم «بچه مردم»
دورهمی دو ابرستاره سینمای ایران در یک مراسم
احمدی‌نژاد در اکران فیلم بچه مردم در پردیس ملت
سینمای ایران بیش از ۳۲ میلیارد در یک هفته فروخت
سام درخشانی رقیبِ نوید محمدزاده در گیشه سینما
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cvw
tabnak.ir/005cvw