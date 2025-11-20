وقوع زلزله در کردستان + جزئیات خسارت

به گزارش تابناک، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان عصر پنجشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: ظهر امروز، حوالی ساعت ۱۴:۲۴، زمینلرزهای با بزرگی ۴.۱ ریشتر و عمق ۱۰ کیلومتر در محور ۱۱ کیلومتری شویشه استان کردستان رخ داد و این لرزش موجب نگرانی ساکنان منطقه شد و دستگاههای امدادی را به حالت آمادهباش درآورد.
پیام جلالی افزود: به دنبال وقوع این زمینلرزه، جمعیت هلالاحمر استان کردستان دو تیم ارزیاب را به سرعت به محل حادثه اعزام کرد تا شرایط منطقه و احتمال وقوع خسارات را بررسی کنند.
وی یادآور شد: این اقدام فوری با هدف اطمینان از امنیت مردم و ارزیابی نیازهای احتمالی صورت گرفت.
وی در توضیح این حادثه اظهار داشت: با توجه به شدت زمینلرزه، نیروهای امدادی در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت نیاز، تجهیزات و نیروهای بیشتری به منطقه اعزام خواهند شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: بر اساس گزارش تیمهای ارزیاب، خوشبختانه این زمینلرزه هیچگونه خسارت مالی یا جانی در منطقه به همراه نداشته است.