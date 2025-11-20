میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای دروغ درباره فوت «فرزاد خوش‌برش» در زندان

روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد که فرزاد خوش‌برش، متهم دستگیرشده در زندان ساری پیش از فوت، با دستور پزشک و موافقت قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل و با تودیع وثیقه آزاد شده بود و گزارش‌ها مبنی بر فوت او در زندان صحت ندارد.
ادعای دروغ درباره فوت «فرزاد خوش‌برش» در زندان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، اخیرا رسانه‌های معاند در یک خبرسازی جدید ادعا کرده‌اند فردی به نام فرزاد خوش‌برش پس از دستگیری در زندان ساری فوت کرده است.

این در حالی است که متهم روز ۲۵ آبان ماه درپی بروز علایم بیماری، با دستور پزشک و موافقت مقام قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه و با موافقت قضایی، آزاد می‌شود؛ بنابراین گزارش، نامبرده پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه در بیمارستان فوت می‌کند.

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
