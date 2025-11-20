جزئیات قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد. قطعنامۀ آژانس اتمی از ایران می‌خواهد که درمورد سایت‌های هسته‌ای بمباران شده خود، همکاری فوری و کامل داشته باشد. این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد که در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غنای 60 درصد همکاری کند. جزئیات بیشتر را می‌بینید و می‌شنوید.