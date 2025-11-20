عکس: بی‌خانمانی در آتلانتا؛ تلاش مادر تنها برای یافتن خانه

آتلانتا در سال‌های اخیر زیر فشار گنتریفیکیشن و سیاست‌های کاهش حمایت مسکن، برای خانواده‌های کم‌درآمد به شهری سخت تبدیل شده است. اجاره‌ها سر به فلک کشیده و خانه‌های مقرون‌به‌صرفه نایاب شده‌اند؛ شرایطی که در سایه سیاست‌های دولت ترامپ، تلاش خانواده‌ها برای یافتن سرپناه را دشوارتر کرده است. سچیتا مک‌نیر، مادر مجردی با سه فرزند، پس از اخراج ناگهانی از آپارتمانشان، نه تنها با بحران مسکن، بلکه با تهدید از دست رفتن مدرسه فرزندانش روبه‌رو شد. او می‌داند که حتی اگر خانه‌ای پیدا کند، باید در همان محله بماند تا فرزندانش ثبات تحصیلی‌شان را از دست ندهند. با وجود سابقه اخراج در پرونده و دشواری‌های بازار مسکن، مک‌نیر مصمم است زندگی فرزندانش را دوباره بسازد—روایتی از مقاومت یک مادر در برابر فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌هایی که بیش از همه، مادران تنها را قربانی بحران مسکن کرده‌اند. این روایت تصویری پیش رو، گوشه‌ای از تلاش‌های او برای ادامه زندگی است.