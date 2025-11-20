فروش برنج پاکستانی به اسم طارم و هاشمی!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ کاهش عرضه برنج ایرانی و مشکلات واردات برنج پاکستانی، بازار این محصول را با چالش جدی مواجه کرده است.

در هفته‌های اخیر، بازار برنج با نوسانات قیمتی قابل توجهی روبه‌رو شده است، به طوری که قیمت برنج هاشمی درجه یک به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت، همزمان با کاهش عرضه برنج پاکستانی و چالش‌های پیش‌روی واردات، باعث تغییر الگوی خرید مصرف‌کنندگان و گرایش به برنج‌های خارجی یا نیم‌دانه شده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی برنج‌های موجود در بازار که به نام برنج ایرانی به فروش می‌رسد، یا برنج خارجی هستند که گونی آنها با برنج‌های ایرانی تعویض شده و یا مخلوطی از ایرانی و خارجی هستند، اما سودجویان آن را به نام برنج ایرانی و با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.

یک عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: «برخی سود جویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط کرده و به نام برنج هاشمی یا طارم اعلا عرضه می‌کنند. کارشناسان اتحادیه نیز در این زمینه آماده همکاری با نهاد‌های نظارتی هستند. بهترین راهکار برای جلوگیری از تخلفات، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد: «در حال حاضر میزان برنج ایرانی توزیع شده در بازار بسیار کم است. همین امر موجب شده تا تقاضا از عرضه پیشی گرفته و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. علت اصلی این امر این است که به علت نوسانات قیمتی، توزیع‌کنندگان به صورت قطره‌چکانی برنج را در اختیار بنکداران قرار می‌دهند.»

وی افزود: «واردات برنج پاکستانی که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد برای مدتی قطع شده بود و این محصول نیز در بازار کمبود داشت. قیمت مصوب برنج پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما در کف بازار با نرخ کیلویی ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود. ثبت سفارش گسترده‌ای انجام شده که چند روز آینده برنج پاکستانی در بازار عرضه خواهد شد.»

دبیر انجمن تولید کنندگان برنج ایران گفت: «با وجود اینکه فصل برداشت تازه به پایان رسیده، اما نیاز کشور از تولید داخلی به علت کاهش تولید تأمین نشده است. کشور با کسری حدوداً یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج مواجه است که باید از طریق واردات جبران شود.» وی افزود: «امسال تا کنون حدود ۸۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد کشور شده، اما میزان برنج پاکستانی وارد شده کمتر از سال گذشته بوده و تأخیر در واردات داشت.»

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی برنج، نحوه عرضه محصول از سوی کشاورزان است. عامل دیگر کاهش واردات برنج پاکستانی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و سیاست‌های محدود کننده است. برنج پاکستانی نقش تعدیل‌کننده قیمت را دارد و اکنون که واردات آن کاهش یافته، برنج ایرانی بدون رقیب مانده و قیمت آن افزایش یافته است.»

بازار برنج با یک چالش چندوجهی روبه‌روست: تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، واردات با مشکلات عمیق مواجه شده و رفتار کشاورزان و توزیع‌کنندگان به کمبود موجود در بازار دامن می‌زند. راه‌حل‌های پیشنهادی شامل تخصیص بموقع ارز، ایجاد ساختار منسجم برای پایش زنجیره تأمین و اجرای یک طرح جامع امنیت غذایی برای تثبیت بلندمدت بازار است.