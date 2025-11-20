میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فروش برنج پاکستانی به اسم طارم و هاشمی!

کاهش عرضه برنج ایرانی و مشکلات واردات برنج پاکستانی، بازار این محصول را با چالش جدی مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۷۶
| |
569 بازدید
فروش برنج پاکستانی به اسم طارم و هاشمی!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ کاهش عرضه برنج ایرانی و مشکلات واردات برنج پاکستانی، بازار این محصول را با چالش جدی مواجه کرده است.

در هفته‌های اخیر، بازار برنج با نوسانات قیمتی قابل توجهی روبه‌رو شده است، به طوری که قیمت برنج هاشمی درجه یک به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت، همزمان با کاهش عرضه برنج پاکستانی و چالش‌های پیش‌روی واردات، باعث تغییر الگوی خرید مصرف‌کنندگان و گرایش به برنج‌های خارجی یا نیم‌دانه شده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی برنج‌های موجود در بازار که به نام برنج ایرانی به فروش می‌رسد، یا برنج خارجی هستند که گونی آنها با برنج‌های ایرانی تعویض شده و یا مخلوطی از ایرانی و خارجی هستند، اما سودجویان آن را به نام برنج ایرانی و با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.

یک عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: «برخی سود جویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط کرده و به نام برنج هاشمی یا طارم اعلا عرضه می‌کنند. کارشناسان اتحادیه نیز در این زمینه آماده همکاری با نهاد‌های نظارتی هستند. بهترین راهکار برای جلوگیری از تخلفات، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد: «در حال حاضر میزان برنج ایرانی توزیع شده در بازار بسیار کم است. همین امر موجب شده تا تقاضا از عرضه پیشی گرفته و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. علت اصلی این امر این است که به علت نوسانات قیمتی، توزیع‌کنندگان به صورت قطره‌چکانی برنج را در اختیار بنکداران قرار می‌دهند.»

وی افزود: «واردات برنج پاکستانی که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد برای مدتی قطع شده بود و این محصول نیز در بازار کمبود داشت. قیمت مصوب برنج پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما در کف بازار با نرخ کیلویی ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود. ثبت سفارش گسترده‌ای انجام شده که چند روز آینده برنج پاکستانی در بازار عرضه خواهد شد.»

دبیر انجمن تولید کنندگان برنج ایران گفت: «با وجود اینکه فصل برداشت تازه به پایان رسیده، اما نیاز کشور از تولید داخلی به علت کاهش تولید تأمین نشده است. کشور با کسری حدوداً یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج مواجه است که باید از طریق واردات جبران شود.» وی افزود: «امسال تا کنون حدود ۸۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد کشور شده، اما میزان برنج پاکستانی وارد شده کمتر از سال گذشته بوده و تأخیر در واردات داشت.»

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی برنج، نحوه عرضه محصول از سوی کشاورزان است. عامل دیگر کاهش واردات برنج پاکستانی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و سیاست‌های محدود کننده است. برنج پاکستانی نقش تعدیل‌کننده قیمت را دارد و اکنون که واردات آن کاهش یافته، برنج ایرانی بدون رقیب مانده و قیمت آن افزایش یافته است.»

بازار برنج با یک چالش چندوجهی روبه‌روست: تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، واردات با مشکلات عمیق مواجه شده و رفتار کشاورزان و توزیع‌کنندگان به کمبود موجود در بازار دامن می‌زند. راه‌حل‌های پیشنهادی شامل تخصیص بموقع ارز، ایجاد ساختار منسجم برای پایش زنجیره تأمین و اجرای یک طرح جامع امنیت غذایی برای تثبیت بلندمدت بازار است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برنج طارم پاکستانی برنج هاشمی واردات مصرف کنندگان برنج خارجی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت پایه بنزین سوپر اعلام شد
قیمت برنج هندی و پاکستانی مشخص شد
لبنیات دوباره گران شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cvU
tabnak.ir/005cvU