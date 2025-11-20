میلی صفحه خبر لوگو بالا
روحانی و جهانگیری کنار هم بودند اما دلخوری‌ها واقعی بود

وزیر امور خارجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: برخلاف هرچه گفته شده آقایان روحانی و جهانگیری همواره در دولت کنارهم بودند و هرچند دکتر جهانگیری دلخوری‌هایی هم داشت، اما وزنه سنگین اعتدال در دولت بود.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۶۲
| |
560 بازدید
روحانی و جهانگیری کنار هم بودند اما دلخوری‌ها واقعی بود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدجواد ظریف در مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران» که خاطرات هشت‌سال حضور اسحاق جهانگیری در معاونت اول ریاست‌جمهوری است، اظهار کرد: دکتر جهانگیری مظهر اسم کتاب خود است و هم کتاب نماد همین مظهر است. اندیشه ایران عنصر اصلی در رویکرد‌های دکتر جهانگیری است. حیات سیاسی او اثبات همین نکته است که در فکر توسعه ایران است.

وی یادآور شد: دکتر جهانگیری براساس ضرورت‌های توسعه ایران عمل کرده است و امروز می‌تواند در میان مردم ایران سرافراز باشد که هیچگاه از چنین مسیری تخطی نکرده است. 

وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ادامه داد: قدرت ایران در مردم و مدیران خوبی است که پرورش داده است و دکتر جهانگیری یکی از آنان است. متاسفانه این سرمایه بزرگ پاس داشته نشد و از آن بهره‌گیری لازم صورت نگرفت، اما در عین‌حال آینده ایران به دلیل همین سرمایه، روشن است.

ظریف با بیان اینکه جهانگیری نمودار اصلاح گری است، اظهار کرد: او در دولت و کشور دنبال اصلاح می‌گشت و کلمه به کلمه این کتاب هم نشان می‌دهد همواره در پی تلاش برای اصلاح است. او هم در این کتاب و هم در دولت مظهر اعتدال بود، هیچگاه از کوره در نرفت و با اعتدال و آرامش بقیه را به اعتدال دعوت می‌کرد؛ از جمله خود من که گاهی از مسیر اعتدال خارج می‌شوم. همیشه وامدار او هستم که نمایانگر اعتدال در دولت بود. 

وزیر خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: جهانگیری در کتابش همچنان‌که در عملکرد خود نشان داده، مردم را صاحبان اصلی کشور و به تعبیر امام راحل ولی‌نعمت می‌داند. مردم همیشه باید قطب‌نمای ما باشند که تاکنون چنین بوده و باید هم چنین بماند. 

وی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: برخلاف هرچه گفته شده آقایان روحانی و جهانگیری همواره در دولت کنارهم بودند. هرچند دکتر جهانگیری دلخوری‌هایی هم داشت، اما وزنه سنگین اعتدال در آن دولت بود.

گزارش خطا
