به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت.
در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.
حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.
حمودی در سومین مبارزه خود به مصاف «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش خواهد رفت.
لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.
کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولین مسابقه خود مقابل نجیب حسنی از افغانستان به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید.
رحمان در این مسابقه همانطوریکه پیش بینی میشد بدون هیچ مشکلی حریفش در همان وقت اول شکست داد.
علی مومنی دیگر نماینده در روز نخست دور اول با قرعه استراحت روبرو شده است.
در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.
علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در جدول شانس مجدد، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار و به جدول شانس مجدد راه یافت.
مسابقات پارادوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در پرتاب نیزه با یک مدال طلا و یک نقره برای کشورمان همراه بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات پرتاب نیزه F55-56 (پارادوومیدانی) امروز در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان و زینب مرادی با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه به رقابت پرداختند.
متقیان در پرتاب اول عدد ٢١/٩٨ متر و در نوبت دوم ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود ودر پرتاب چهارم ٢١/٩٠ ثبت شد. ٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید.
زینب مرادی نیز در مرتبه اول نیزه را ٢١/۶٧ متر پرتاب کرد. پرتاب دوم او ٢١/۴٠ و پرتاب سوم ٢١/٩٨ بود. در پرتاب چهارم مرادی عدد ٢١:۴۵ ثبت شد. پرتاب پنجم و ششم هم خطا بود.
بدین ترتیب هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که 22.45 متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.
زینب مرادی هم با بهترین رکوردش که 21.98 متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.
هاشمیه متقیان سابقه کسب مدال طلا در پارالمپیک 2020 توکیو را دارد و سال گذشته در پارالمپیک 2024 پاریس نیز در رده پنجم ایستاد.
همچنین زینب مرادی که در مهر ماه و در جریان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافته بود.
در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارح شد.
حمودی در دومین مبارزه باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.
به گزارش خبرنگار اعزامی … از ریاض، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
علی اکبری با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت های هفتگانه امروز صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود پرداختند که فاطمه محیطی زاده با پرش ۶ متر و ۱۲ سانتی متر هم رکورد شخصی خود را شکست هم جزو سه رکورد برتر ایران شد. او با این پرش با توجه به رقابت های روزگذشته شانس طلای خود را افزایش داد.
همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر دوم رقابت پرش با طول شد.
تا دقایقی دیگر ماده پرتاب نیزه نمایندگان کشورمان برگزار می شود.