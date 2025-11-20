میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز پنجشنبه ۲۹ آبان پیگیری می‌شود.
زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

دومین شکست حمودی مقابل قزاقستان
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۹

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود مقابل نماینده کشور قزاقستان بازی را واگذار کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت. 

 

در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.

 

حمودی در سومین مبارزه خود به مصاف «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش خواهد رفت.

 

لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.

رحمان برد اول را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۷

 زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولین مسابقه خود مقابل نجیب حسنی از افغانستان به برتری رسید. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید. 

 

رحمان در این مسابقه همانطوری‌که پیش بینی می‌شد بدون هیچ مشکلی حریفش در همان وقت اول شکست داد. 

 

علی مومنی دیگر نماینده در روز نخست دور اول با قرعه استراحت روبرو شده است. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

پیروزی اکبرپور در جدول شانس مجدد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۵

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در جدول شانس مجدد، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار و به جدول شانس مجدد راه یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

هاشمیه متقیان طلا گرفت، زینب مرادی نقره
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۴

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در پرتاب نیزه با یک مدال طلا و یک نقره برای کشورمان همراه بود.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات پرتاب نیزه F55-56 (پارادوومیدانی) امروز در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان و زینب مرادی با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه به رقابت پرداختند.

 

متقیان در پرتاب اول عدد ٢١/٩٨ متر و در نوبت دوم ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود ودر پرتاب چهارم ٢١/٩٠ ثبت شد. ٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید.

 

زینب مرادی نیز در مرتبه اول نیزه را ٢١/۶٧ متر پرتاب کرد. پرتاب دوم او ٢١/۴٠ و پرتاب سوم ٢١/٩٨ بود. در پرتاب چهارم مرادی عدد ٢١:۴۵ ثبت شد. پرتاب پنجم و ششم هم خطا بود.    

 

بدین ترتیب هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که 22.45 متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

 

زینب مرادی هم با بهترین رکوردش که 21.98 متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

 

هاشمیه متقیان سابقه کسب مدال طلا در پارالمپیک 2020 توکیو را دارد و سال گذشته در پارالمپیک 2024 پاریس نیز در رده پنجم ایستاد.

 

همچنین زینب مرادی که در مهر ماه و در جریان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافته بود.

حمودی بازی را مقابل جوجیتسو کار فلسطین واگذار کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۰

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل نماینده کشور فلسطین بازی را واگذار کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از کشور فلسطین رفت. 

 

در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارح شد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

حمودی در دومین مبارزه باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.

شکست اکبرپور در نخستین مبارزه جوجیتسو
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۳۷

 

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل حریف تاجیکستانی با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست خورد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی … از ریاض، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

 

علی اکبری با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت.

فاطمه محیطی زاده شانس طلایش را افزایش داد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۳۵

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت های هفتگانه امروز صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود پرداختند که فاطمه محیطی زاده با پرش ۶ متر و ۱۲ سانتی متر هم رکورد شخصی خود را شکست هم جزو سه رکورد برتر ایران شد. او با این پرش با توجه به رقابت های روزگذشته شانس طلای خود را افزایش داد.

همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر‌ دوم رقابت پرش با طول شد.

تا دقایقی دیگر ماده پرتاب نیزه نمایندگان کشورمان برگزار می شود.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
همبستگی کشورهای اسلامی مدال طلا ایران کشتی
گزارش خطا
