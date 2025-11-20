میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست / جدیدترین طلای رحمان بی‌رحم

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز پنجشنبه ۲۹ آبان پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۳۹
| |
2202 بازدید

زنده از عربستان| برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست / جدیدترین طلای رحمان بی‌رحم

ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

امیریان به طلا رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۲۱:۳۷

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، علی امیریان دارنده مدال نقره دوی ۸۰۰ متر آسیا و عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با ثبت رکورد یک دقیقه  و ۴۶ ثانیه توانست به مدال طلای مسابقات دوی ۸۰۰ متر این بازی‌ها دست پیدا کند.

درستکار: رحمان اقتدارش را نشان داد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۲۱:۲۱

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به عربستان، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در پایان روز نخست مسابقات کشتی آزادبازی های همبستگی کشورهای  اسلامی  گفت: روز بدی نبود و هرچند می شد مومنی را در فینال داشت اما کشتی است و این برد و باخت ها جزیی از آن بوده و خوشحالم که مومنی به برنز دست پیدا کرد. 

وی ادامه داد: رحمان عموزاد بار دیگر اقتداراش را در این وزن نشان داد و توانست قهرمان شود و ۲ عنوان دار دنیا را پشت سر گذاشت، امیدوارم فردا نیز ۴ آزادکار کشورمان بتوانند موفق شوند. 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره حضور کشتی گیران روس در این بازی ها عنوان کرد: در کشتی فرنگی هم تمامی کشتی گیرانی که شرایط حضور را داشتند، شرکت کردند و در کشتی آزاد چندین قهرمان المپیک و جهان را در این مسابقات داریم. همان طور که مشاهده کردید کشتی ها از سطح بالایی برخوردار است و همه با تمام قوا آمده اند. 

درستکار درباره شرایط وزنی ۴ آزادکار کشورمان خاطرنشان کرد: اوضاع تمام بچه ها خوب است و تا قبل از فینال در ۲ وزن ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی گیران با نفرات نامداری پیکار خواهند کرد و امیدوارم بتوانند مدالی خوشرنگ کسب کنند.

رحمان اولین طلایی کشتی آزاد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۲۰:۱۶

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض،  رحمان عموزاد در دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل کودیف از تاجیکستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۲ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

رحمان در وقت اول این مسابقه ابتدا با یک خاک دو امتیاز از دست داد، اما در ادامه دو امتیاز گرفت و کشتی در وقت اول سه بر دو برنده شد.  

در وقت دوم هم رحمان به حملات خود ادامه داد و با یک کنده تماشایی حریف را به پل زد تا هشت بر دو از حریفش پیش بیافتد. او در ادامه به حملاتش ادامه داد و حریف را ۱۲ بر ۲ شکست داد.  

رحمان عموزاد در دور اول کشتی‌گیر افغانستانی را شکست داد. او در یک چهارم نهایی امید جان جلال‌اف از ازبکستان را از پیش رو برداشت.  

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ایران دو نماینده داشت که پیش از این علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرده بود.

شکست تلخ تیم سابر در یک بازی پرحرف و حدیث 
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۲۰:۰۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، مرحله نیمه نهایی شمشیر بازی تیمی اسلحه سابر مردان بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد و تیم ملی ایران موفق به شکست حریفش نشد. 

تیم ملی ایران در یک بازی پر فراز ونشیب با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ شکست خورد و فینال را از دست داد. 

تیم ایران به امتیاز آخر اعتراض داشت که با حواشی زیادی همراه بود و تیم ایران معتقد بود امتیاز آخر متعلق به این تیم بوده است.

با وجود اعتراض‌های مکرر ایران و علیرضا پورسلمان سرمربی تیم ملی ایران امتیاز نهایی به ازبکستان داده شد تا ایران بازنده این دیدار باشد. 

 

 

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند.

تیم ایران پیش از این در مرحله چهارم نهایی امارات را با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ شکست داده بود. 
 
پیش از این تیم اپه مردان ایران مدال برنز گرفته بود. 

مومنی به مدال برنز رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۸:۲۶

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان شکست خورد. 

علی مومنی که در دیدار رده‌بندی مقابل اسلام بازرگانوف آذربایجانی شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی مقابل کشتی‌گیر افغانستانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز دست پیدا کرد..

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

پیروزی راحت تیم سابر ایران و قطعی شدن برنز 
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۸:۲۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، مرحله یک چهارم نهایی شمشیر بازی تیمی اسلحه سابر مردان بازی‌های کشوری اسلامی برگزار شد و تیم ملی ایران با پیروزی مقابل امارات به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. 

تیم ملی ایران در یک بازی یک‌طرفه، با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ امارات را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. به این ترتیب مدال برنز سابر ایران قطعی شد. 

امتیازات شمشیربازان ایران به شرح زیر است: 

ایران ۴۵- امارات ۲۰ 

علی پاکدامن: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد. 

محمد فتوحی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.

 نیما زاهدی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد. 

طاها کارگرپور : ۵ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند.
 
پیش از این تیم اپه مردان ایران مدال برنز گرفته بود. 

پایان کار اپه مردان ایران با مدال برنز
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۵:۱۲

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

تیم شمشیربازی اپه‌ مردان ایران به مرحله فینال بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض صعود نکرد. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در مرحله نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض 

 

با شکست مقابل عربستان به فینال صعود نکرد. 

 

 

تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۳۶ مقابل عربستان شکست خورد و به فینال نرفت و به مدال برنز مشترک رسید. 

 

برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار  بازی کردند.

 

 

تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داد. در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ مقابل ازبکستان پیروز شد. 

 

پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.

برنز تاریخی بر گردن دختران ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۵:۰۹

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی موفق شد ازبکستان را شکست دهد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال زنان ایران امروز پنج‌شنبه و از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت ریاض (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در دیدار رده‌بندی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف ازبکستان رفت و با ارائه نمایشی هماهنگ و هجومی، با نتیجه ۲۹-۲۵ به پیروزی رسید.

 

ملی‌پوشان کشورمان نیمه نخست را نیز با عملکردی مطمئن ۱۵–۱۱ به سود خود پایان دادند و در نیمه دوم با کنترل جریان بازی و مدیریت درست لحظات حساس، اجازه بازگشت را به حریف ندادند.

 

تیم ملی هندبال زنان ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی, هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی حاضر شد.

 

موفقیت امروز، اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

دومین مدال برنز جوجیتسو به اکبرپور رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۳:۳۸

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان،در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض با شکست نماینده قزاقستان به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) در نخستین روز از مسابقات جوجیتسو، علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در چهارمین مبارزه خود موفق به شکست«ایمان وردی اوف»نماینده کشور قزاقستان شد و به مدال برنز دست یافت.

 

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت و‌ این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

اکبر پور در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

 

لازم به ذکر است،هستی حمودی، نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان نخستن مدال برنز کاروان جوجیتسو کشورمان در ریاض را کسب کرد.

 

ضمن اینکه، پوریا طاهرخانی نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان امروز در نخستین مبارزه مقابل اردن شکست خورد، در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و در نهایت با شکست مقابل بحرین از گردونه رقابت ها کنار رفت و موفق به کسب مدال نشد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

رحمان عموزاد اولین فینالیست ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۳:۱۳

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با پیروزی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل علی رحیم‌زاده از آذربایجان به فینال رسید. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  رحمان عموزاد در نیمه‌نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل علی رحیم‌زاده از آذربایجان قرار گرفت.  

 

رحمان در وقت اول این مسابقه با کشتی حساب شده سه بر صفر برنده شد. 

 

در وقت دوم هم رحمان چند باری برای زیر گیری اقدام کرد که یک بار به پای حریف رسید و با خاک توانست دو امتیاز دیگر بگیرد. رحمان در نهایت این مسابقه را هفت بر صفر برنده شد.

 

رحمان عموزاد در دور اول کشتی‌گیر افغانستانی را شکست داد. او در یک چهارم نهایی امید جان جلال‌اف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

طاهرخانی با شکست مقابل بحرین حذف شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۳:۰۸

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان،در سومین مبارزه مقابل «خالد فرج» از بحرین شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) 

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، 

در سومین مبارزه مقابل «خالد فرج » از کشور بحرین با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت.

 

طاهرخانی در نخستین مبارزه به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت این دیدار با امتیاز صفر برصفر به پایان رسید و در نهایت با رای برتری ( نظر داوران)نماینده اردن برنده اعلام شد.

 

وی‌ در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرده بود.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

مدال برنز جوجیتسو در ریاض به نماینده بانوان کشورمان رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۲:۴۰

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، پس از شکست نماینده مراکش به مدال برنز ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵،امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان،در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد و به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.

 

حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود و در دومین دیدار نیز مقابل «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان شکست خورده بود.

 

در وزن ۷۰-کیلوگرم نمایندگان ایران، فلسطین، قزاقستان و مراکش حضور داشتند که در نهایت نماینده قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد،فلسطین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هستی حمودی نماینده تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان در جایگاه سوم ایستاد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

شکست مومنی در اولین مسابقه
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۲:۱۶

 زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولن مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان چهار بر دو شکست خورد.   

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست در اولین مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان قرار گرفت.  

 

علی مومنی در این مسابقه مقابل کشتی‌گیر آذربایجانی با نتیجه چهار بر دو شکست خورد تا کار سختی برای باقی ماندن در جدول داشته باشد. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

طاهرخانی نماینده گابن را ضربه فنی کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۲:۱۴

 زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در دومین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نماینده گابن را ضربه فنی کرد

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) 

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، وی 

 

طاهرخانی در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و به دور بعدی راه یافت.

 

در نخستین مبارزه به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

شکست نماینده مراکش مقابل حمودی
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۲:۱۳

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد.

 

حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.

 

وی‌ در دومین دیدار نیز مقابل «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان شکست خورده بود.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.

شکست طاهرخانی در نخستین مبارزه جوجیتسو
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۱:۳۷

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بازی را مقابل اردن واگذار کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و‌ در نهایت این دیدار با اکتیار صفر بر صفر تمام شد اما در نهایت نماینده اردن با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

برتری رحمان مقابل کشتی‌گیر ازبکستان
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۱:۳۶

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در دومین مسابقه خود مقابل امید جان جلال‌اف از ازبکستان به برتری رسید. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  رحمان عموزاد در دور دوم مسابقات وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل امید جان جلال‌اف قرار گرفت.  

 

رحمان در این مسابقه مقابل یکی از سخت‌ترین رقبای خود قرار گرفت اما با اداره صحیح کشتی در وقت سه بر صفر پیش افتاد. 

 

در وقت دوم هم رحمان چند باری برای زیر گیری اقدام کرد اما هر بار حریفش از دستان رحمان فرار کرد تا در نهایت این مسابقه با نتیجه چهار بر صفر به سود رحمان به پایان رسید. 

 

علی مومنی دیگر نماینده ایران در دور اول مسابقات روز نخست با قرعه استراحت روبرو شده است. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

پیروزی تیم شمشیربازی اپه مردان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۱:۳۴

 زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

تیم شمشیربازی اپه‌ مردان ایران به مرحله چهارم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض صعود کرد. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان برگزار شد و ایران توانست به مرحله چهارم نهایی صعود کند. 

 

تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. 

 

برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی بازی کردند.

 

 

تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی باید برابر ازبکستان بازی کند. 

 

پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند. 

 

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن نظاره‌گر رقابت تیم اپه مردان ایران با اندونزی بودند. 

دومین پیروزی اکبرپور مقابل جوجیتسوکار اردن
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۱:۳۱

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان،در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض دومین پیروزی را کسب کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

 

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرد.حمودی در دومین مبارزه نیز مقابل نماینده قزاقستان شکست خورده بود.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

دومین شکست حمودی مقابل قزاقستان
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۹

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود مقابل نماینده کشور قزاقستان بازی را واگذار کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت. 

 

در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.

 

حمودی در سومین مبارزه خود به مصاف «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش خواهد رفت.

 

لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.

رحمان برد اول را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۷

 زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولین مسابقه خود مقابل نجیب حسنی از افغانستان به برتری رسید. 

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید. 

 

رحمان در این مسابقه همانطوری‌که پیش بینی می‌شد بدون هیچ مشکلی حریفش در همان وقت اول شکست داد. 

 

علی مومنی دیگر نماینده در روز نخست دور اول با قرعه استراحت روبرو شده است. 

 

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

پیروزی اکبرپور در جدول شانس مجدد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۵

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در جدول شانس مجدد، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.

 

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار و به جدول شانس مجدد راه یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

هاشمیه متقیان طلا گرفت، زینب مرادی نقره
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۴

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در پرتاب نیزه با یک مدال طلا و یک نقره برای کشورمان همراه بود.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات پرتاب نیزه F55-56 (پارادوومیدانی) امروز در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان و زینب مرادی با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه به رقابت پرداختند.

 

متقیان در پرتاب اول عدد ٢١/٩٨ متر و در نوبت دوم ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود ودر پرتاب چهارم ٢١/٩٠ ثبت شد. ٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید.

 

زینب مرادی نیز در مرتبه اول نیزه را ٢١/۶٧ متر پرتاب کرد. پرتاب دوم او ٢١/۴٠ و پرتاب سوم ٢١/٩٨ بود. در پرتاب چهارم مرادی عدد ٢١:۴۵ ثبت شد. پرتاب پنجم و ششم هم خطا بود.    

 

بدین ترتیب هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که 22.45 متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

 

زینب مرادی هم با بهترین رکوردش که 21.98 متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

 

هاشمیه متقیان سابقه کسب مدال طلا در پارالمپیک 2020 توکیو را دارد و سال گذشته در پارالمپیک 2024 پاریس نیز در رده پنجم ایستاد.

 

همچنین زینب مرادی که در مهر ماه و در جریان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافته بود.

حمودی بازی را مقابل جوجیتسو کار فلسطین واگذار کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۵۰

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل نماینده کشور فلسطین بازی را واگذار کرد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه)

هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از کشور فلسطین رفت. 

 

در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارح شد.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

حمودی در دومین مبارزه باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.

شکست اکبرپور در نخستین مبارزه جوجیتسو
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۳۷

 

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مقابل حریف تاجیکستانی با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست خورد.

 

به گزارش خبرنگار اعزامی … از ریاض، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

 

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.

 

 

علی اکبری با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت.

فاطمه محیطی زاده شانس طلایش را افزایش داد
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۱۰:۳۵

زنده از عربستان| سیزدهمین روز به امید بهبود جایگاه مدال‌ها

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت های هفتگانه امروز صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود پرداختند که فاطمه محیطی زاده با پرش ۶ متر و ۱۲ سانتی متر هم رکورد شخصی خود را شکست هم جزو سه رکورد برتر ایران شد. او با این پرش با توجه به رقابت های روزگذشته شانس طلای خود را افزایش داد.

همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر‌ دوم رقابت پرش با طول شد.

تا دقایقی دیگر ماده پرتاب نیزه نمایندگان کشورمان برگزار می شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همبستگی کشورهای اسلامی مدال طلا ایران کشتی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امیریان به طلا رسید
درستکار: رحمان اقتدارش را نشان داد
مومنی در کشتی آزاد به مدال برنز رسید
طعنه مجری صداوسیما به پنالتی‌های تیم ملی
ادعای ترامپ درباره ایران و عربستان
هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد
مدال‌های رنگارنگ ایران در دوازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی
عنوان سومی تیم ایران با کسب چهار مدال طلا
عکس: صعود ایران در رنکینگ فیفا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cut
tabnak.ir/005cut