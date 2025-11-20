زنده از عربستان| برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست

ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دنبال میشود.
تیم شمشیربازی اپه مردان ایران به مرحله فینال بازیهای کشورهای اسلامی ریاض صعود نکرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در مرحله نهایی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض
با شکست مقابل عربستان به فینال صعود نکرد.
تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۳۶ مقابل عربستان شکست خورد و به فینال نرفت و به مدال برنز مشترک رسید.
برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار بازی کردند.
تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی اندونزی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ شکست داد. در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ مقابل ازبکستان پیروز شد.
پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی موفق شد ازبکستان را شکست دهد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال زنان ایران امروز پنجشنبه و از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت ریاض (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف ازبکستان رفت و با ارائه نمایشی هماهنگ و هجومی، با نتیجه ۲۹-۲۵ به پیروزی رسید.
ملیپوشان کشورمان نیمه نخست را نیز با عملکردی مطمئن ۱۵–۱۱ به سود خود پایان دادند و در نیمه دوم با کنترل جریان بازی و مدیریت درست لحظات حساس، اجازه بازگشت را به حریف ندادند.
تیم ملی هندبال زنان ایران در این دوره از رقابتها با ترکیب فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی, هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی حاضر شد.
موفقیت امروز، اولین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان،در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض با شکست نماینده قزاقستان به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) در نخستین روز از مسابقات جوجیتسو، علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در چهارمین مبارزه خود موفق به شکست«ایمان وردی اوف»نماینده کشور قزاقستان شد و به مدال برنز دست یافت.
اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت و این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
اکبر پور در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.
لازم به ذکر است،هستی حمودی، نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان نخستن مدال برنز کاروان جوجیتسو کشورمان در ریاض را کسب کرد.
ضمن اینکه، پوریا طاهرخانی نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان امروز در نخستین مبارزه مقابل اردن شکست خورد، در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و در نهایت با شکست مقابل بحرین از گردونه رقابت ها کنار رفت و موفق به کسب مدال نشد.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با پیروزی در دیدار نیمهنهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل علی رحیمزاده از آذربایجان به فینال رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، رحمان عموزاد در نیمهنهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل علی رحیمزاده از آذربایجان قرار گرفت.
رحمان در وقت اول این مسابقه با کشتی حساب شده سه بر صفر برنده شد.
در وقت دوم هم رحمان چند باری برای زیر گیری اقدام کرد که یک بار به پای حریف رسید و با خاک توانست دو امتیاز دیگر بگیرد. رحمان در نهایت این مسابقه را هفت بر صفر برنده شد.
رحمان عموزاد در دور اول کشتیگیر افغانستانی را شکست داد. او در یک چهارم نهایی امید جان جلالاف از ازبکستان را از پیش رو برداشت.
در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.
پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان،در سومین مبارزه مقابل «خالد فرج» از بحرین شکست خورد و از گردونه رقابت ها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)
پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان،
در سومین مبارزه مقابل «خالد فرج » از کشور بحرین با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت.
طاهرخانی در نخستین مبارزه به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت این دیدار با امتیاز صفر برصفر به پایان رسید و در نهایت با رای برتری ( نظر داوران)نماینده اردن برنده اعلام شد.
وی در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرده بود.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، پس از شکست نماینده مراکش به مدال برنز ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵،امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان،در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد و به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.
حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود و در دومین دیدار نیز مقابل «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان شکست خورده بود.
در وزن ۷۰-کیلوگرم نمایندگان ایران، فلسطین، قزاقستان و مراکش حضور داشتند که در نهایت نماینده قزاقستان موفق به کسب مدال طلا شد،فلسطین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هستی حمودی نماینده تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان در جایگاه سوم ایستاد.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
کشتیگیر وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولن مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان چهار بر دو شکست خورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست در اولین مسابقه خود مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان قرار گرفت.
علی مومنی در این مسابقه مقابل کشتیگیر آذربایجانی با نتیجه چهار بر دو شکست خورد تا کار سختی برای باقی ماندن در جدول داشته باشد.
در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.
پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در دومین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نماینده گابن را ضربه فنی کرد
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)
پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، وی
طاهرخانی در دومین مبارزه نماینده گابن را ضربه فنی کرد و به دور بعدی راه یافت.
در نخستین مبارزه به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش را شکست داد.
حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.
وی در دومین دیدار نیز مقابل «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان شکست خورده بود.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.
پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بازی را مقابل اردن واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، به مصاف «حدادین» از کشور اردن رفت و در نهایت این دیدار با اکتیار صفر بر صفر تمام شد اما در نهایت نماینده اردن با امتیاز برتری به پیروزی دست یافت.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در دومین مسابقه خود مقابل امید جان جلالاف از ازبکستان به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، رحمان عموزاد در دور دوم مسابقات وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل امید جان جلالاف قرار گرفت.
رحمان در این مسابقه مقابل یکی از سختترین رقبای خود قرار گرفت اما با اداره صحیح کشتی در وقت سه بر صفر پیش افتاد.
در وقت دوم هم رحمان چند باری برای زیر گیری اقدام کرد اما هر بار حریفش از دستان رحمان فرار کرد تا در نهایت این مسابقه با نتیجه چهار بر صفر به سود رحمان به پایان رسید.
علی مومنی دیگر نماینده ایران در دور اول مسابقات روز نخست با قرعه استراحت روبرو شده است.
در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.
تیم شمشیربازی اپه مردان ایران به مرحله چهارم نهایی بازیهای کشورهای اسلامی ریاض صعود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای اسلحه اپه تیمی مردان برگزار شد و ایران توانست به مرحله چهارم نهایی صعود کند.
تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.
برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی بازی کردند.
تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی باید برابر ازبکستان بازی کند.
پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن نظارهگر رقابت تیم اپه مردان ایران با اندونزی بودند.
علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان،در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض دومین پیروزی را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.
اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرد.حمودی در دومین مبارزه نیز مقابل نماینده قزاقستان شکست خورده بود.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود مقابل نماینده کشور قزاقستان بازی را واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در دومین دیدار خود روی تاتامی B به مصاف «مارین ژوراو لوا» از کشور قزاقستان رفت.
در پایان این دیدار نماینده کشور قزاقستان با نتیجه ضربه فنی حمودی را شکست داد.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود.
حمودی در سومین مبارزه خود به مصاف «یاسمینه اربیب» از کشور مراکش خواهد رفت.
لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود.
کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در اولین مسابقه خود مقابل نجیب حسنی از افغانستان به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل نجیب حسنی از افغانستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید.
رحمان در این مسابقه همانطوریکه پیش بینی میشد بدون هیچ مشکلی حریفش در همان وقت اول شکست داد.
علی مومنی دیگر نماینده در روز نخست دور اول با قرعه استراحت روبرو شده است.
در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.
علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در جدول شانس مجدد، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست داد.
اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
در ادامه رقابت های امروز،هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار و به جدول شانس مجدد راه یافت.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
مسابقات پارادوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در پرتاب نیزه با یک مدال طلا و یک نقره برای کشورمان همراه بود.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات پرتاب نیزه F55-56 (پارادوومیدانی) امروز در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان و زینب مرادی با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه به رقابت پرداختند.
متقیان در پرتاب اول عدد ٢١/٩٨ متر و در نوبت دوم ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود ودر پرتاب چهارم ٢١/٩٠ ثبت شد. ٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید.
زینب مرادی نیز در مرتبه اول نیزه را ٢١/۶٧ متر پرتاب کرد. پرتاب دوم او ٢١/۴٠ و پرتاب سوم ٢١/٩٨ بود. در پرتاب چهارم مرادی عدد ٢١:۴۵ ثبت شد. پرتاب پنجم و ششم هم خطا بود.
بدین ترتیب هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که 22.45 متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.
زینب مرادی هم با بهترین رکوردش که 21.98 متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.
هاشمیه متقیان سابقه کسب مدال طلا در پارالمپیک 2020 توکیو را دارد و سال گذشته در پارالمپیک 2024 پاریس نیز در رده پنجم ایستاد.
همچنین زینب مرادی که در مهر ماه و در جریان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافته بود.
هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مقابل نماینده کشور فلسطین بازی را واگذار کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه)
هستی حمودی نماینده وزن ۷۰-کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از کشور فلسطین رفت.
در پایان این دیدار نماینده کشور فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارح شد.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
حمودی در دومین مبارزه باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو کشورمان، در نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مقابل حریف تاجیکستانی با نتیجه سابمیشن(ضربه فنی) شکست خورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی … از ریاض، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبانماه) علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی(سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.
مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازیها در استایل نِوازا (خاک) برگزار میشود.
علی اکبری با این شکست به جدول شانس مجدد راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه رقابت های هفتگانه امروز صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود پرداختند که فاطمه محیطی زاده با پرش ۶ متر و ۱۲ سانتی متر هم رکورد شخصی خود را شکست هم جزو سه رکورد برتر ایران شد. او با این پرش با توجه به رقابت های روزگذشته شانس طلای خود را افزایش داد.
همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر دوم رقابت پرش با طول شد.
تا دقایقی دیگر ماده پرتاب نیزه نمایندگان کشورمان برگزار می شود.