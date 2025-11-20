به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کاربران سامسونگ از وجود برنامهی اسرائیلی «اپکلاود» (AppCloud) بهعنوان بلوتویرِ حذفناشدنی روی دستگاهها خبر میدهند. «بلوتویر» به برنامهای از پیش نصبشده گفته میشود که روی سیستمعامل گوشی اجرا میشود. کاربران همچنین اسکرینشاتهایی از مجوزهایی که اپکلاود درخواست میکرد منتشر کردند؛ از جمله «دسترسی کامل به شبکه»، «دانلود فایل بدون اطلاعرسانی» و «جلوگیری از خاموششدن گوشی» و چندین مورد دیگر. میدل ایست به نقل از یک کارشناسی امنیتی نوشت: «این مجوزها اجزای یک مسیر دائمی انتقال داده را نشان میدهد.» در گزارش خبرنامه امنیت سایبری «International Cyber Digest» آمده است: «اپکلاود حتی زمانی که غیرفعال شود، همچنان روی دستگاه باقی میماند، پس از بهروزرسانیها دوباره ظاهر میشود و میتواند بهصورت پنهانی نرمافزارهای دیگری نصب کند.» گروههای حقوق دیجیتال میگویند سکوت سامسونگ در خصوص این موضوع، نگرانیها درباره دسترسی پنهانی به دادهها را افزایش داده است. در ابتدا گزارش شده بود نرمافزار اپکلاود بهطور پیشفرض روی گوشیهای سری گالکسی آ و اِم سامسونگ در غرب آسیا و شمال آفریقا نصب شده است. اما اکنون کاربران اروپا و جنوب آسیا نیز اعلام کردهاند که این بلوتویر بهصورت پیشفرض روی دستگاههایشان نصب است و «قابل حذف نیست».
در فوریه، سازمان SMEX ـ یک نهاد حقوق دیجیتال مستقر در بیروت ـ گزارش داد که اپکلاود بهطور پنهانی دادههای کاربران را جمعآوری میکند و فاقد سیاست محرمانگی قابل دسترس است؛ موضوعی که با توجه به ارتباط این برنامه با شرکت اسرائیلی «آیرون سورس» (ironSource) نگرانیهای حقوقی و اخلاقی ایجاد میکند. شرکت آیرونسورس به دلیل ساخت برنامههای مزاحم و نفوذگر که امکان نصب نرمافزار بدون اجازهی کاربر را فراهم میکنند، بدنام است. این شرکت اکنون زیرمجموعه شرکت آمریکایی Unity است.
در گزارش خبرنامه امنیت سایبری «International Cyber Digest» ذکر شده: «از آنجا که اپکلاود ظاهراً توسط سامسونگ در سیستم تعبیه شده، هیچ راهی وجود ندارد که بتوان یک مدل جدید گوشی بدون این نرمافزار را خرید»
سردبیر این خبرنامه به میدل ایست گفت آنچه نگرانکننده است، پایداری و بازگشت مداوم این اپلیکیشن است. او گفت: «چرا کاربر نمیتواند یک برنامه طرفسوم را حذف کند؟ حتی وقتی حذف میشود، بعد از هر بهروزرسانی دوباره ظاهر میشود.» او ادامه داد: «اینکه یک شرکت سازنده موبایل دستگاهی را با بلوتویر بفروشد، شرمآور است. شما یکبار برای گوشی پول دادهاید، و حالا سامسونگ باعث میشود کاربران برای مصرف اضافی داده هم هزینه بدهند.»
سوابق اسرائیل در حوزه جاسوسافزار و نظارت گسترده
میدل ایست در ادامه به سوابق اسرائیل در این خصوص اشاره کرده و مینویسد:در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، دستگاههای ارتباطی حزبالله در سراسر لبنان منفجر شد. این انفجارها که ۳۹ کشته بر جای گذاشت ـ شامل اعضای حزبالله و غیرنظامیان ـ نتیجه کارگذاری مواد منفجره در پیجرها و بیسیمها از سوی اسرائیل بود؛ عملیاتی که با نفوذ به زنجیره تأمین حزبالله از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای پوششی انجام شد. روز بعد، موج دوم حملات رخ داد و دستگاههای بیشتری هنگام مراسم تشییع اعضای حزبالله منفجر شد.
این حوادث ترس از انفجار سایر تجهیزات الکترونیکی را افزایش داد و بسیاری از مردم را واداشت گوشیهای هوشمند خود را کنار بگذارند و وسایل برقی خانه را از برق بکشند. هزاران نفر در این حملات زخمی شدند و بسیاری دچار آسیبهای شدید و تغییردهندهی زندگی در ناحیه چشم، صورت و دستها شدند. کارشناسان سازمان ملل این اقدام را نقض هولناک قوانین بینالملل توصیف کردند. یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در اکتبر در پادکست برینک گفت که او روش «دستکاری تجهیزات» را ابداع کرده و اسرائیل «در تمام کشورهایی که تصور کنید» تجهیزات را دستکاری کرده است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، کاربران شبکههای اجتماعی خواستار لغو گسترده اشتراکهای اکسپرس ویپیان «ExpressVPN» شدند؛ پس از آنکه مشخص شد این سرویس، تحت مالکیت یک شرکت امنیت سایبری با ارتباطات اسرائیلی است. این درخواستها برای لغو اشتراک زمانی شدت گرفت که کاربران شبکههای اجتماعی اطلاعات مربوط به «تدی ساگی»، میلیاردر اسرائیلی و مالک Kape Technologies را منتشر کردند. بسیاری یادآوری کردند که طبق گزارش جروزالم پست، او در سال ۲۰۲۳ مبلغ یک میلیون دلار برای جابهجایی سربازان در جریان جنگ اسرائیل علیه غزه اهدا کرده بود.
همچنین در سال ۲۰۲۱، یک تحقیق مشترک از سوی واشنگتنپست، گاردین و ۱۵ رسانه دیگر نشان داد که فعالان، سیاستمداران و روزنامهنگاران در سراسر جهان هدف جاسوسافزاری به نام «پگاسوس» قرار گرفتهاند؛ نرمافزاری که توسط شرکت نظارتی اسرائیلی «NSO Group» فروخته میشد.
این جاسوسافزار نهتنها برای نظارت گسترده در سراسر جهان استفاده شده، بلکه پلیس اسرائیل نیز از آن برای جاسوسی از شهروندان خود ـ از جمله مقامهای ارشد دولت که از نخستوزیر بنیامین نتانیاهو انتقاد میکردند ـ بهره برده است. این شرکت اسرائیلی همواره با پروندههایی مرتبط بوده که نشان میدهد دولتها از فناوری آن برای جاسوسی از روزنامهنگاران، فعالان و سیاستمداران استفاده کردهاند.