عکسالعمل ایران به غنی سازی صفر در تلویزیون عربستان! + زیرنویس
پس از آنکه تلویزیون الحدث عربستان سعودی از غنی سازی صفر ایران برای توافق با آمریکا گفت، با توجه به حساسیت موضوع و نقش عربستان در میانجیگری، مجتبی فردوسی پور رئیس جدید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با تلویزیون الحدث مصاحبه کرد و موضع ایران درباره غنی سازی صفر را تشریح کرد. این گفت و گو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر غنی سازی صفر برچیدن تاسیسات اتمی خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای الحدث بن سلمان
