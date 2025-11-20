پس از آنکه تلویزیون الحدث عربستان سعودی از غنی سازی صفر ایران برای توافق با آمریکا گفت، با توجه به حساسیت موضوع و نقش عربستان در میانجیگری، مجتبی فردوسی پور رئیس جدید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با تلویزیون الحدث مصاحبه کرد و موضع ایران درباره غنی سازی صفر را تشریح کرد. این گفت و گو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.