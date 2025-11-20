En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تلویزیون کره: این موشک ایران با 12 ماخ سرعت گیم چنجر است
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۲۲۲
کد خبر:۱۳۴۱۲۲۲
25 بازدید
نبض خبر

عکس‌العمل ایران به غنی سازی صفر در تلویزیون عربستان! + زیرنویس

پس از آنکه تلویزیون الحدث عربستان سعودی از غنی سازی صفر ایران برای توافق با آمریکا گفت، با توجه به حساسیت موضوع و نقش عربستان در میانجیگری، مجتبی فردوسی پور رئیس جدید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با تلویزیون الحدث مصاحبه کرد و موضع ایران درباره غنی سازی صفر را تشریح کرد. این گفت و گو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر غنی سازی صفر برچیدن تاسیسات اتمی خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای الحدث بن سلمان
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اعلام شرط ایران برای مذاکره با ترامپ توسط مقام بیت رهبری
کواکبیان: ما باید با آمریکا مذاکره کنیم؛ اگر نمی‌توانند مذاکره کنند باید...
عراقچی: پرچم مذاکره هیچ‌گاه از دست ایران نیفتاده
سخنان مهم عراقچی درباره مذاکرات تازه
ترامپ: احتمالاً با ایران توافق می‌شود، این هفته خواهیم دید! + زیرنویس
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
لاریجانی: برنامه‌ ایجاد بحران اجتماعی و خلع سلاح ایران است
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
عکس العمل معنادار سپاه به تست موشک قاره پیما
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
هشدار معاون سپاه قدس درباره تحرکات آمریکا
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
روایت سرهنگ آمریکایی از خلع سلاح موشکی ایران
رونمایی اتریشی‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
روایت لاریجانی از درخواست کاهش برد موشک‌های ایران
پیش بینی رهبر انقلاب از سرنوشت مذاکره با آمریکا
خواسته‌های عجیب فرانسه برای فعال نکردن مکانیزم ماشه
پاسخ دولت ایران به خواسته تازه ترامپ
نخستین عکس العمل ایران به دست گذاشتن آمریکا روی موشک‌ها
نخستین واکنش نظامی ایران به کاهش برد موشک‌ها
«نه» قاطع عراقچی به خط قرمز آمریکا
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
اعلام غنی سازی 90 درصد ایران در تلویزیون
«نه» عراقچی به ترامپ: قابل چشم پوشی نیست
ترامپ: به توافق قوی نزدیکیم که هرچه می‌خواهیم در ایران منفجر کنیم! + زیرنویس
هشدار شکست مذاکرات توسط مقام کلیدی ایران
روایت عراقچی از میزان آسیب‌ها به «فردو» + زیرنویس
ترامپ: ایران نفت دارد، به انرژی هسته‌ای نیاز ندارد!+زیرنویس
مدل لیبی، مسیر مذاکرات ایران و آمریکا را مسدود می‌کند
«نه» تازه عراقچی به خواسته آمریکا: با توافق یا بی‌توافق!
ادعای وزیر انرژی آمریکا: ممکن است توافق برچیدن برنامه هسته‌ای ایران حاصل شود!
روبیو: تخفیف تحریم‌ها در عوض چشم‌پوشی از غنی سازی!
روی آنتن صداوسیما مطرح شد: احتمال معامله ایران توسط پوتین با ترامپ!
ایرانی‌ها از سرنوشت قذافی درس گرفته‌اند!
پاسخ تند مسعود پزشکیان به درخواست بی‌شرمانه ترامپ
روایت افسر اطلاعاتی بریتانیا از خواسته‌های ترامپ از ایران
ویدیویی از تلویزیون ایران که در اسرائیل وایرال شد
خبر مهم رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره غنی‌سازی
عراقچی تکلیف مذاکره با آمریکا را مشخص کرد
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
این نماینده مجلس مشت ایران را برای آمریکا باز کرد!
اگر می‌پذیرفتیم اورانیوم غنی سازی نکنیم جنگ نمی‌شد؟ پاسخ قابل تامل عراقچی
عراقچی: بعد از «نه» گفتن به این خواسته اسرائیل و آمریکا حمله کردند
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟