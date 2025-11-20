میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس | ساعت ۵۰۰ میلیونی مهراوه شریفی‌نیا

اختتامیه اولین جشنواره ۲۵ در برج میلاد تهران با حضور هنرمندان برگزار شد. در حاشیه این مراسم، ساعت مهراوه شریفی نیا از برند امگا توجهات را به خود جلب کرد؛ ساعتی که بهای آن 4,500$ (معادل تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان) است.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۲۱
| |
4459 بازدید
|
۵

برچسب ها
مهراوه شریفی نیا بازیگر جشنواره ساعت گران قیمت برند
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
9
20
پاسخ
این سلبریتی ها پول این ملت را پارو می کنند و دائم هم نق نق می کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
و سایتهای خبری هم برای آنها تبلیغ می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
4
21
پاسخ
بابا دیگه ساعت امگا اقتصادی ترین ساعت دنیاست ، حالا پول ما بی ارزش ترین پول دنیاست که دلیل نمیشه گرون باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
2
4
پاسخ
مهراوه یکی از هنرمندان سینمای ایران هست
چرا ما الان بازیگری تو سیننا نداریم که بتونه اسکار دریافت کنه؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
2
12
پاسخ
بیچاره کارمندها و کارگرها باید مالیات بدن و امثال این از مالیات معاف باشن .
