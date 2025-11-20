عکس:| ساعت ۵۰۰ میلیونی مهراوه شریفی‌نیا

اختتامیه اولین جشنواره ۲۵ در برج میلاد تهران با حضور هنرمندان برگزار شد. در حاشیه این مراسم، ساعت مهراوه شریفی نیا از برند امگا توجهات را به خود جلب کرد؛ ساعتی که بهای آن 4,500$ (معادل تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان) است.