۲۹/آبان/۱۴۰۴
Thursday 20 November 2025
۰۸:۰۰
فرهنگی
»
سینما
بازدید
823
823
بازدید
پ
عکس:| ساعت ۵۰۰ میلیونی مهراوه شریفینیا
اختتامیه اولین جشنواره ۲۵ در برج میلاد تهران با حضور هنرمندان برگزار شد. در حاشیه این مراسم، ساعت مهراوه شریفی نیا از برند امگا توجهات را به خود جلب کرد؛ ساعتی که بهای آن 4,500$ (معادل تقریباً ۵۰۰ میلیون تومان) است.
کد خبر:
۱۳۴۱۲۲۱
تاریخ انتشار:
۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
20 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۲۲۱
|
۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
20 November 2025
|
823
بازدید
823
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهراوه شریفی نیا
بازیگر
جشنواره
ساعت
گران قیمت
برند
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینههای احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
