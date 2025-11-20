تلویزیون کره: این موشک ایران با 12 ماخ سرعت گیم چنجر است

شبکه خبری کره‌ جنوبی در گزارشی بر روی یکی از موشک‌های ایران تمرکز کرد و آن را گیم چنجر خواند. این شبکه تاکید کرد موشک «حاج قاسم» (در جنگ دوازده روزه) با 12 ماخ سرعت، سامانه‌های پدافندی آمریکا و اسرائیل را شکافت و دقیق به هدف نشست. این سلاح بومی ایران، با حمل کلاهک 500 کیلویی تا برد 1400 کیلومتر، برای بی‌اثر کردن دفاع چندلایه اسرائیل طراحی شده... . گزارش کامل این رسانه کره‌ای را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.