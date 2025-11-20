زنان بازهم پشت درهای ورزشگاه امام رضا(ع) ماندند

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در حالی که ۲۸ آبان چهارشنبه ۳ ظهر ساعت مناسبی برای برگزاری مسابقه فوتبال و کشاندن هواداران به ورزشگاه نبود اما نام قدیمی و باسابقه فوتبال شمال شرق کشور این پتانسیل را داشت که بیش از ده هزار تماشاگر را به استادیوم امام رضا بیاورد.

این استقبال عجیب و کم‌سابقه درحالی اتفاق افتاد که مسابقه دو تیم ابومسلم ثامن و دریای بابل از سری رقابت‌های لیگ دسته سوم برگزار می‌شد. مساله‌ای که به خودی خود و بی هیچ توضیح اضافه‌ای، نشان دهنده اهمیت نام و جایگاه ابومسلم در میان خراسانی‌هاست.

ضمن اینکه به دلیل استقبال گسترده هواداران و غافلگیری برگزار کنندگان، ازدحام و ترافیک نسبتا سنگینی در اطراف ورزشگاه به وجود آمد که البته در میان شور و شوق فوتبالدوستان و لبخند رضایتشان گم بود!

نکته منفی و تاسف آور این مصاف به نوعی تاریخی که پس از نزدیک به ۴ سال فوتبال مشهد را زنده کرد، ممانعت از ورود بانوان علاقمند به ورزشگاه امام رضا بود آن هم برخلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر نبود هیچگونه مشکلی در این خصوص! مخصوصا که اوایل آبان ماه، دیدار جام حذفی که به میزبانی نساجی در همین ورزشگاه برگزار شده بود با حضور بانوان و بدون هیچ مشکلی انجام شده بود.