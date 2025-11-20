میلی صفحه خبر لوگو بالا
توضیح فرزانه کابلی از وضعیت هادی مرزبان در بیمارستان

فرزانه کابلی با ابراز امیدواری از اینکه حال هادی مرزبان، کارگردان و مدرس تئاتر هر چه سریع‌تر خوب شود، گفت که همسرش همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت درمان است.  
کد خبر: ۱۳۴۱۲۱۶
| |
589 بازدید
توضیح فرزانه کابلی از وضعیت هادی مرزبان در بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرزانه کابلی درباره آخرین وضعیت همسرش، هادی مرزبان که چند روزی است در بیمارستان بستری شده توضیح داد: «هادی جان به دلیل بروز ناراحتی در لوزالمعده و کبد در بیمارستان بستری است و امیدوارم به زودی با مساعد شدن حال جسمی، اوضاع بهتر شود و روی پای خود از بیمارستان بیرون بیاید. من هر کاری که برای خوب شدن حال او لازم باشد و بتوانم، انجام می‌دهم و امیدوارم پزشکان نیز هر کاری می‌توانند انجام دهند که به نتیجه برسیم.» 

کابلی درباره توجه مردم به هنرمندان و دعای سلامتی برای هادی مرزبان گفت: «هادی جان همیشه می‌گوید من از این مملکت نرفتم چون به گردن مملکت حق دارم و باید همین جا بمانم. هر دو ما همین حس را داریم که اینجا بمانیم و کار کنیم، در صورتی که می‌دانیم اگر رفته بودیم وضع بهتری داشتیم. الان هم هادی جان تاریخ اجرایی دارد و مدام به فکر این بود که تمرین‌ها را دنبال کند اما فعلا شرایط آن را ندارد که بتواند برای تمرین سر صحنه باشد.» 

این هنرمند همچنین ابراز امیدواری کرد، شرایط به گونه‌ای پیش برود که نگرانی خاصی بابت مسائل جانبی نداشته باشد تا تمام و کمال به مراقبت از همسرش بپردازد.

فرزانه کابلی هادی مرزبان تئاتر کارگردان بیمارستان بستری
