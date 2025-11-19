En
یک امام جمعه: ابرها از امواج موبایل و ماهواره‌ها در رنجند!
تعداد بازدید : 91
کد خبر:۱۳۴۱۲۱۲
628 بازدید
نبض خبر

ادعای کودتا توسط اسرائیل برای استقرار حسن روحانی!

ویدیویی از حسن عباسی از تئوریسن‌های توطئه در ایران وایرال شده که در جلسه تفسیر فیلم الی کوهن، جاسوس مشهور اسرائیلی در ادعایی بی‌سابقه می‌گوید: «حسن عباسی: این جنگ اسرائیل یک کودتا بود تا باند حسن روحانی را حاکم کند... می‌خواستند سپاه و آقا را بزنند تا جمهوری اسلامی با دولتی ناکارآمد حاکم شود... آمریکا و اسرائیل دنبال رجوی و پهلوی نیستند؛ دنبال این هستند که اصلاح طلبان را حاکم کنند... هرکس روبروی اصلاح‌طلبان ایستاد را زدند؛ حاج قاسم، رئیسی، حاجی زاده، امیرعبداللهیان که می‌توانستند رئیس جمهور شوند...» ادعاهای عباسی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن عباسی حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران ترور سران نظام ویدیو جنگ دوازده روزه حسن روحانی اسرائیل
