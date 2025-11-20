میلی صفحه خبر لوگو بالا
حساب اینستاگرام این افراد به زودی قفل می‌شود!

استرالیا چند ماه پیش قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۶ سال را تصویب کرده بود و اکنون شاهد پیروی شرکت متا از قانون جدید این کشور هستیم.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۰۹
| |
456 بازدید
حساب اینستاگرام این افراد به زودی قفل می‌شود!

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، اکانت اینستاگرام و فیسبوک نوجوانان زیر ۱۶ سال به‌زودی در استرالیا قفل می‌شود. قانون جدید استرالیا رسماً از تاریخ ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) اجرایی خواهد و متا از ۴ دسامبر (۱۳ آذر) به کاربران زیر ۱۶ سال اجازه نخواهد داد تا حساب جدید در اینستاگرام یا فیسبوک بسازند.

نوجوانان پس از رسیدن به سن ۱۶ سالگی می‌توانند دوباره به حساب خود در اینستاگرام و فیسبوک دسترسی پیدا کنند.

تشخیص سن واقعی کاربران اصلی‌ترین چالش متا محسوب می‌شود، زیرا تعداد زیادی از نوجوان‌ها هنگام ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی سن واقعی‌شان را وارد نمی‌کنند. بررسی سن کاربران از طریق سیستم‌های احراز هویت دیجیتال بسیار دشوار است.

متا باید سیستم تأیید سن خود را به‌صورت مؤثر و امن اجرا کند. سیستم‌های احراز هویت همواره برای هکر‌ها جذاب هستند و حتی یک آسیب امنیتی کوچک می‌تواند باعث افشای اطلاعات شخصی و اسناد دولتی شود.

