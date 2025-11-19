میلی صفحه خبر لوگو بالا
حزب‌الله: ارتباط با ایران را قطع نخواهیم کرد

یک مقام ارشد حزب‌الله لبنان گفت که این گروه ارتباطش را با ایران قطع نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۰۸
| |
261 بازدید
حزب‌الله: ارتباط با ایران را قطع نخواهیم کرد

به گزارش تابناک، محمود القماطی، معاون رئیس دفتر سیاسی حزب‌الله لبنان به شبکه الجزیره قطر گفت که این جنبش تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به حمایت و احترام خود نسبت به حزب‌الله ادامه دهد، پیوندهایش را با تهران قطع نخواهد کرد.

وی با اشاره به تحولات جنوب لبنان گفت رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در از بین بردن مقاومت در فلسطین، به تشدید تنش در مرزهای جنوبی لبنان روی آورده است.

معاون رئیس دفتر سیاسی حزب‌الله تأکید کرد رژیم اشغالگر تلاش دارد اراده و سلطه خود را بر منطقه تحمیل کند، اما مقاومت در برابر این فشارها تسلیم نخواهد شد.

وی افزود حزب‌الله هیچ‌گاه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و از مسیر خود منحرف نخواهد شد حتی اگر فشارهای رژیم صهیونیستی افزایش یابد.

این مقام حزب‌الله با بیان اینکه این جنبش «مقاومتی ملی و اسلامی در لبنان» است، تصریح کرد اولویت اصلی حزب‌الله دفاع از کشور لبنان و حفاظت از آن است.

وی همچنین گفت منکر رابطه حزب‌الله با ایران نیستیم، اما در پی تهدیدات مطرح‌شده درباره «اسرائیل بزرگ» از سوی نتانیاهو، یک قدرت بازدارنده امنیت ملی برای کشورهای عربی هستیم.

