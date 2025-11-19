میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش رسمی به ماجرای «پرتقال‌های سمی»

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از پایین آمدن قیمت گوجه فرنگی تا ۲۰ روز آینده خبر داد
کد خبر: ۱۳۴۱۲۰۷
| |
395 بازدید
واکنش رسمی به ماجرای «پرتقال‌های سمی»

به گزارش تاباک به نقل از ایسنا، اتحادیه بارفروشان تهران شایعه تزریق سم به پرتقال را تکذیب کرد و هم‌زمان درباره نوسان قیمت گوجه توضیح داد: قیمت گوجه با ورود محصول استان بوشهر طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده به تعادل خواهد رسید.

اکبر یاوری - رئیس اتحادیه بارفروشان تهران - با رد شایعه «تزریق سم به پرتقال» گفت: چنین ادعایی اساساً درست نیست. مصاحبه‌ای که اکنون منتشر شده، مربوط به حدود ۴۰ تا ۵۰ روز پیش است و نمی‌دانم چرا اکنون بازنشر شده است.

وی توضیح داد: موضوع مطرح‌شده در آن مصاحبه درباره رنگ‌آوری پرتقال‌های سبز در اوایل فصل بوده است: فصل برداشت پرتقال از اواسط مهرماه (برج ۸) آغاز می‌شود. در آن زمان پرتقال‌ها هنوز سبز هستند و برای عرضه در بازار از روش‌های رنگ‌آوری استفاده می‌شود تا ظاهر محصول تغییر کند.

اما اکنون دیگر پرتقال‌ها کاملاً رسیده و رنگ گرفته‌اند و نیازی به رنگ‌آوری نیست و انتشار این مصاحبه با تاخیر چندان کمک‌کننده نبوده و صرفا جریانات اشتباه ایجاد کرده است.

یاوری درباره کم‌آبی برخی پرتقال‌های موجود در بازار نیز گفت: پرتقال‌های ابتدای فصل معمولاً آب کمی دارند. این مسئله طبیعی است و با گذشت زمان و رسیدن کامل میوه برطرف می‌شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات مانند گوجه‌فرنگی و صیفی‌جات بیان کرد: تغییر فصل و همچنین شرایط برداشت و صادرات بر بازار تأثیر گذاشته است. زمانی که فقط استان فارس تأمین‌کننده گوجه کشور بود، مسیر صادرات باز شد و علاوه بر آن، برخی صادرکنندگان پاکستانی، گوجه‌های سبز و رسیده را هم‌زمان برداشت و مخلوط عرضه می‌کردند. این موضوع موجب کاهش عرضه داخلی شد اما طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده با ورود گوجه بوشهر، هم قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم عرضه به حالت طبیعی بازمی‌گردد و بازار به ثبات می‌رسد.

