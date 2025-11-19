نبض خبر
ترامپ: احتمالاً با ایران توافق میشود، این هفته خواهیم دید! + زیرنویس
دونالد ترامپ در مراسمی در حضور محمد بن سلمان پس از تکرار لفاظیهایش درباره بمباران تاسیسات اتمی ایران گفت: «ایران شدیداً توافق میخواهد و احتمالاً این کار را میکنیم.» او در ادامه درباره توافق تاکید کرد: «این هفته خواهیم دید!» اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات هسته ای ویدیو مذاکره ایران و آمریکا محمد بن سلمان
اخبار مرتبط