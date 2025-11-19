تصاویر بازدید نتانیاهو از سوریه بنیامین نتانیاهو امروز از مناطقی از سوریه که توسط ارتش اسرائیل پس از...

حسن روحانی محصول عرق خوردن حکومت بود! سعید لیلاز از عناصر کارگزاران گفت: «حسن روحانی، محصول عرق خوردن حکومت و...

تصاویر تازه تشییع و عزاداری برای پسر صدیقی در ازگل تصاویر تازه از مراسم تشییع و عزاداری برای محمد مهدی صدیقی پسر شیخ کاظم...

ممنوع التصویری مداحان و روحانیون برای حفظ آبرویشان! محمدحسین کشکولی مدیر شبکه قرآن مدعی شد: «برخی روحانیان و مداحان به دلیل...

لحظه اعلام اتحاد آمریکا و عربستان + زیرنویس دونالد ترامپ در ضیافت شام که به افتخار محمد بن سلمان در کاخ سفید برپا...

تصاویر کریس رونالدو در مهمانی شام ترامپ حضور كريستيانو رونالدو، همراه هيأت عربستان سعودى در ضيافت كاخ سفيد مورد...

لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟ محمد مهدی صدیقی پسر شیخ کاظم صدیقی که ادعا شده بر اثر فشار روانی حاصل از...

مجری زن صداوسیما با اشک از عقده کودکی‌اش گفت ستاره سادات قطبی همسر دوم شهرام شکیبا، مجری معروف تلویزیون که خودش نیز...

عصبانیت حاج منصور ارضی بابت رقص را ببینید ویدیویی از حاج منصور ارضی مداح اهل بیت منتشر شده که نسبت به رقص...

توهین ترامپ به جو بایدن در حضور بن سلمان دونالد ترامپ در مراسم استقبال از محمد بن سلمان، به او نشان داد که به جای...

استقبال تاریخی ترامپ از محمد بن سلمان را ببینید دونالد ترامپ یک استقبال تاریخی از محمد بن سلمان را در کاخ سفید تدارک...

ادعای حمله شیمیایی آمریکا و اسرائیل به کرمان! عشرت کردستانی عضو شورای شهر کرمان ادعا کرد: «آمریکا و اسرائیل و ناتو در...

موافقت بن سلمان با توافق ابراهیم در حضور ترامپ محمد بن سلمان در حضور دونالد ترامپ با توافق ابراهیم به صورت ضمنی موافقت...