نبض خبر

ترامپ: احتمالاً با ایران توافق می‌شود، این هفته خواهیم دید! + زیرنویس

دونالد ترامپ در مراسمی در حضور محمد بن سلمان پس از تکرار لفاظی‌هایش درباره بمباران تاسیسات اتمی ایران گفت: «ایران شدیداً توافق می‌خواهد و احتمالاً این کار را می‌کنیم.» او در ادامه درباره توافق تاکید کرد: «این هفته خواهیم دید!» اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
