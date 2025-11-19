به گزارش تابناک به نقل از فارس، چند روزی است نام «بیتا شفیعی»، دختر جوان جونقانی، در شبکههای اجتماعی به صدر جریانسازیهای معاندان بازگشته؛ فردی که خود در روزهای التهابآلود اغتشاشات ۱۴۰۱، در ویدئوهایش اذعان کرده بود که به سوی نیروهای امنیتی گاز اشکآور پرتاب کرده و در همان ایام بازداشت شده بود. او پس از طی مراحل قضایی، با رأفت نظام اسلامی آزاد شد؛ اما این پایان ماجرا نبود، گذر زمان اما ابعاد دیگری از این پرونده را روشن کرد.
ادامه فعالیتهای ساختارشکنانه پس از آزادی
بر اساس بررسیهای میدانی خبرنگار فارس و گزارش منابع محلی، بیتا شفیعی و مادرش پس از آزادی، نهتنها از مسیر رفتارهای مجرمانه پیشین بازنگشتند، بلکه با انتشار مطالب هتاکانه علیه نظام و مقدسات، روند ساختارشکنی را تشدید کردند. با وجود این، در ماههای گذشته هیچ مانع اجرایی برای فعالیتهای آنان ایجاد نشد و دستگاههای امنیتی با رویکرد ارفاقآمیز، صرفاً این رفتارها را رصد میکردند.
این روند تا روزهای اخیر ادامه یافت تا اینکه بنا بر ورود مقام قضایی، ابتدا مادر وی بازداشت شد. بیتا شفیعی نیز که بلافاصله متواری شده بود، طبق اعتراف خالهاش در اینستاگرام به خرمشهر فرار کرده ولی آنجا شناسایی و بازداشت شد.
فعالسازی لشکر رسانهای پهلویها؛ آغاز عملیات روانی
در فاصلهای کوتاه پس از بازداشت او، لشکر رسانهای منتسب به پهلویها با محوریت یاسمین پهلوی و همراهی چهرههایی چون حمید فرخنژاد و مهدی نصیری، کمپینی برای «نجات بیتا شفیعی» به راه انداخت. شدت و هماهنگی این موج رسانهای، شباهت انکارناپذیری به پروژههای قبلی معاندان «از جمله مدلسازی ماجراهایی چون مهسا امینی و نیکا شاکرمی» داشت.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که ضدانقلاب مدتهاست بر روی این پرونده سرمایهگذاری کرده و تلاش داشته از بیتا شفیعی بهعنوان یک «سوژه محوری» برای ایجاد ناآرامیهای تازه در چهارمحال و بختیاری استفاده کند.
نقش لیدرهای فعال در چهارمحال و بختیاری
بررسیها نشان میدهد در ماههای گذشته، برخی لیدرهای وابسته به بازداشتیهای اغتشاشات ۱۴۰۱ در چهارمحال و بختیاری، با سفرهای مستمر به شهرهای مختلف کشور در حال شبکهسازی و زمینهسازی برای تحرکات آینده بودهاند. طبق این بررسیها بیتا شفیعی نیز یکی از حلقههای اصلی این پازل محسوب میشد که قرار بوده در زمان مناسب، روی آن پروژهسازی رسانهای انجام شود.
بازداشت برای پیشگیری از سناریوی خطرناکتر
تحلیل کارشناسان امنیتی این است که بازداشت بیتا شفیعی بیش از آنکه یک اقدام صرفاً قضایی باشد، در حقیقت اقدامی پیشگیرانه جهت حفظ جان او بوده است. برخی شواهد نشان میدهد معاندان خارجنشین درصدد بودند این فرد را در معرض آسیب قرار داده و سپس با تولید روایتهای ساختگی، از او بهعنوان «نماد جدید اعتراضات» بهرهبرداری کنند.
ورود هوشمندانه نیروهای امنیتی این سناریو را برهم زد و مانع بروز ناآرامیهای برنامهریزیشده در مناطقی مانند جونقان و دیگر نقاط چهارمحال و بختیاری شد.
ابعاد ماجرای بیتا شفیعی نشان میدهد که ماجرا بخشی از یک طرح بزرگ رسانهای_عملیاتی است که طراحی آن ماهها پیش آغاز شده بود.
با این حال، ورود بهموقع دستگاههای امنیتی، این پروژه را در همان مرحله «آمادهسازی» متوقف کرد و مانع شکلگیری سناریوی جدید ضدانقلاب شد.