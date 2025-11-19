میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نوبیتکس از محصول جدید «رشد ثروت» رونمایی کرد

نوبیتکس به تازگی از محصول جدیدی به نام «رشد ثروت» رونمایی کرده که کسب پاداش به صورت غیرفعال در بازار رمزارزها را آسان‌تر از گذشته می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۶۷
| |
173 بازدید

نوبیتکس از محصول جدید «رشد ثروت» رونمایی کرد

به عبارت دیگر نوبیتکس این فرصت را فراهم کرده که همه علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها، از افراد تازه‌وارد تا معامله‌گران حرفه‌ای بتوانند با چند کلیک ساده و خیلی سریع از فرصت‌های موجود در طرح‌های استیکینگ و ییلد فارمینگ استفاده کنند. به این ترتیب اگر می‌خواهید دارایی رمزارزی خود را به صورت میان‌مدت یا بلند مدت نگهداری کنید، می‌توانید علاوه بر سود حاصل از رشد بازار، از پاداش مشارکت در طرح‌های «رشد ثروت» هم استفاده کنید.

تسهیل بلند مدت

محصولی که نوبیتکس معرفی کرده دقیقا چه کار می‌کند؟ تصور کنید شما مقداری از یک رمزارز را خریداری کرده‌اید. حالا قصد دارید این رمزارز را برای چند ماه در سبد سرمایه‌گذاری خود نگه دارید و دنبال تحلیل و ترید روزانه نیستید. در این شرایط می‌توانید با همان رمزارز در طرح‌های موجود در «رشد ثروت» مشارکت کنید و پاداش دریافت کنید. در واقع با این کار با یک تیر دو نشان می‌زنید. هم از پاداش مشارکت در طرح استفاده می‌کنید و هم از رشد رمزارزهایتان بهره‌مند می‌شوید. در زمان تنظیم این گزارش امکان مشارکت 15 طرح وجود دارد و بیشترین پاداش دریافتی کاربران 14.54 درصد (سالانه) است. بر اساس اعلام نوبیتکس تاکنون مشارکت در طرح مربوط به رمزارزهایی مثل اتریوم و سولانا با استقبال چشمگیری مواجه شده و به طور کلی رونمایی از محصول رشد ثروت، نرخ مشارکت کاربران نسبت به سرویس استیکینگ و ییلدفارمینگ را تا دو برابر افزایش داده است. 


رشد ثروت با استیکینگ و ییلد فارمینگ چه فرقی دارد؟

پیش از این اگر تجربه استفاده از سایر امکانات نوبیتکس مثل استیکینگ و ییلد فارمینگ را داشتید می‌دانید که گاهی ظرفیت این طرح‌ها محدود بود. رشد ثروت اما این امکان را فراهم کرده که همیشه و بدون محدودیت بتوانید در طرح‌ها مشارکت کنید. از طرفی برای مشارکت در طرح‌ها هم نیازی به انتظار برای شروع دوره جدید نیست. همیشه و در هر ساعت از شبانه‌روز به صفحه رشد ثروت مراجعه کنید، امکان مشارکت در طرح‌های فعال وجود دارد. دوره مشارکت در هر طرح هم در صورت تایید شما به صورت خودکار تمدید می‌شود و بعد از پایان هر دوره پاداش شما به صورت رمزارز به حسابتان در نوبیتکس واریز می‌شود.


چرا «رشد ثروت» اهمیت دارد؟

با نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، کاربران زیادی به‌دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند بدون ورود مداوم به معاملات، از دارایی‌شان بازدهی بگیرند. «رشد ثروت» پاسخی به این نیاز است: طرحی که امکان دریافت پاداش با اختصاص دارایی به‌صورت بلندمدت را فراهم می‌کند. نوبیتکس در واقع با این محصول مسیر تازه‌ای برای ارائه ابزارهای مالی رمزارزی مناسب‌تر برای کاربران عمومی فراهم کرده است. 

برای اطلاع از جزییات بیشتر و مشارکت در طرح‌ها می‌توانید به این آدرس سر بزنید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نوبیتکس رشد ثروت رمز ارزها
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctj
tabnak.ir/005ctj