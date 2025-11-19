نوبیتکس از محصول جدید «رشد ثروت» رونمایی کرد

به عبارت دیگر نوبیتکس این فرصت را فراهم کرده که همه علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها، از افراد تازه‌وارد تا معامله‌گران حرفه‌ای بتوانند با چند کلیک ساده و خیلی سریع از فرصت‌های موجود در طرح‌های استیکینگ و ییلد فارمینگ استفاده کنند. به این ترتیب اگر می‌خواهید دارایی رمزارزی خود را به صورت میان‌مدت یا بلند مدت نگهداری کنید، می‌توانید علاوه بر سود حاصل از رشد بازار، از پاداش مشارکت در طرح‌های «رشد ثروت» هم استفاده کنید.

تسهیل بلند مدت

محصولی که نوبیتکس معرفی کرده دقیقا چه کار می‌کند؟ تصور کنید شما مقداری از یک رمزارز را خریداری کرده‌اید. حالا قصد دارید این رمزارز را برای چند ماه در سبد سرمایه‌گذاری خود نگه دارید و دنبال تحلیل و ترید روزانه نیستید. در این شرایط می‌توانید با همان رمزارز در طرح‌های موجود در «رشد ثروت» مشارکت کنید و پاداش دریافت کنید. در واقع با این کار با یک تیر دو نشان می‌زنید. هم از پاداش مشارکت در طرح استفاده می‌کنید و هم از رشد رمزارزهایتان بهره‌مند می‌شوید. در زمان تنظیم این گزارش امکان مشارکت 15 طرح وجود دارد و بیشترین پاداش دریافتی کاربران 14.54 درصد (سالانه) است. بر اساس اعلام نوبیتکس تاکنون مشارکت در طرح مربوط به رمزارزهایی مثل اتریوم و سولانا با استقبال چشمگیری مواجه شده و به طور کلی رونمایی از محصول رشد ثروت، نرخ مشارکت کاربران نسبت به سرویس استیکینگ و ییلدفارمینگ را تا دو برابر افزایش داده است.



رشد ثروت با استیکینگ و ییلد فارمینگ چه فرقی دارد؟

پیش از این اگر تجربه استفاده از سایر امکانات نوبیتکس مثل استیکینگ و ییلد فارمینگ را داشتید می‌دانید که گاهی ظرفیت این طرح‌ها محدود بود. رشد ثروت اما این امکان را فراهم کرده که همیشه و بدون محدودیت بتوانید در طرح‌ها مشارکت کنید. از طرفی برای مشارکت در طرح‌ها هم نیازی به انتظار برای شروع دوره جدید نیست. همیشه و در هر ساعت از شبانه‌روز به صفحه رشد ثروت مراجعه کنید، امکان مشارکت در طرح‌های فعال وجود دارد. دوره مشارکت در هر طرح هم در صورت تایید شما به صورت خودکار تمدید می‌شود و بعد از پایان هر دوره پاداش شما به صورت رمزارز به حسابتان در نوبیتکس واریز می‌شود.



چرا «رشد ثروت» اهمیت دارد؟

با نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، کاربران زیادی به‌دنبال راه‌هایی هستند که بتوانند بدون ورود مداوم به معاملات، از دارایی‌شان بازدهی بگیرند. «رشد ثروت» پاسخی به این نیاز است: طرحی که امکان دریافت پاداش با اختصاص دارایی به‌صورت بلندمدت را فراهم می‌کند. نوبیتکس در واقع با این محصول مسیر تازه‌ای برای ارائه ابزارهای مالی رمزارزی مناسب‌تر برای کاربران عمومی فراهم کرده است.

برای اطلاع از جزییات بیشتر و مشارکت در طرح‌ها می‌توانید به این آدرس سر بزنید.