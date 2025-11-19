وزیر نفت به حواشی حضور «مهدی عبوری» در اهداف پایان داد

تعداد بازدید : 1 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2161499" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1341164/2161499?width=700&height=400"></script></div>

به گزارش تابناک، محسن پاکنژاد، وزیر نفت درباره حواشی مربوط به یکی از انتصاب‌ها در هلدینگ اهداف که ادعا شده برای مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ حکم انفصال از خدمت صادر شده است، گفت: به من چیزی ابلاغ نشده است آن زمان که ایشان منصوب شد اساساً چنین چیزی را کسی به من ابلاغ نکرده بود. این احکام باید از طریق مبادی و مراجع ذی‌ربط رسماً ابلاغ شود و درخواست شود که ما روی آن اقدام کنیم که طبیعتا ما هم این کار را کردیم.

وی ادامه داد: حتما استعلام از نهادهای نظارتی انجام شده و برهمین اساس من می‌گویم امکان ندارد بدون استعلام از نهادهای نظارتی این اقدام انجام شده باشد.