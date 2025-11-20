میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چگونه از دام اعتیاد عاطفی خلاص شویم؟

وقتی به یک نفر معتاد می شویم، نه تنها آزادی که صداقت مان را نیز از دست می دهیم. به رغم اینکه خوب می دانیم اسیر اعتیاد عاطفی هستیم اما انگار عاجزیم و کاری از دست مان بر نمی آید. در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ اگر شما هم گرفتار این بلا هستید ارزشش را دارد که چند دقیقه ای با ما همراه باشید.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۵۷
| |
2 بازدید
چگونه از دام اعتیاد عاطفی خلاص شویم؟

ما فقط به مواد مخدر، خرید، ورزش یا اینترنت معتاد نمی‌شویم. پیوندها و روابط ما نیز مستعد اعتیاد هستند و می‌توانند ما را در وضعیت وابستگی یا اعتیاد عاطفی و عدم کنترل قرار دهند. وقتی به یک نفر معتاد می‌شویم، عزت نفس مان از کف می رود، حس صداقت خود را به خطر می‌اندازیم و رنج می‌بریم. اما،چرا این اتفاق می‌افتد و در مورد آن چه می‌توانیم بکنیم؟

اعتیاد عاطفی
وقتی به یک نفر معتاد می شویم


به گزارش تابناک؛ شاید باور نکنید اما اعتیاد عاطفی واقعیتی گسترده است. به عنوان مثال،بنا بر آمار در اسپانیا، حدود نیمی از جمعیت کشور خود را از نظر عاطفی وابسته اعلام کرده‌اند و بیش از 8٪ با شدیدترین درجه این پیوستار همذات‌پنداری می‌کنند.

وقتی در مورد اعتیاد عاطفی، اعتیاد به عشق صحبت می‌کنیم، مساله خیلی در مورد طرف مقابل (کسی که در آن لحظه روبروی ماست) نیست، بلکه در مورد یک روش ناکارآمد پیوند است که آموخته‌ایم.

این نشان می‌دهد که این الگوی وابستگی، روابط نامتعادل، تسلیم و ناامیدی می‌تواند در پیوندهای مختلف و با شرکای مختلف تکرار شود.

بنابراین، بیش از ترک رابطه، هدف همیشه این خواهد بود که بفهمیم چرا اینگونه عمل می‌کنیم. و البته، چگونه می‌توانیم بهبود یابیم.

وقتی به یک فرد معتاد می‌شویم، چگونه رفتار می‌کنیم؟


یکی از بارزترین ویژگی‌های اعتیاد به کلی و نیز اعتیاد عاطفی، عدم آگاهی فرد از مشکل خود است. معمولاً آنها نمی‌توانند وابستگی خود را شناسایی کنند یا بپذیرند و آن را درک کنند یا میزان تأثیر آن را بر زندگی خود ارزیابی کنند.

بنابراین، اولین قدم اساسی این است که بفهمیم و تشخیص دهیم به یک فرد معتاد شده‌ایم.

وقتی این اتفاق می‌افتد، معمولاً ویژگی‌های زیر وجود دارد:
شخصی که به او اعتیاد عاطفی دارید، مرکز توجه و زندگی شما می‌شود. شما زمان زیادی را صرف فکر کردن به او، مراقبت از او و بودن در کنارش می‌کنید. علاوه بر این، وقتی از هم جدا هستید، ممکن است از اضطراب و نیاز به از سرگیری فوری ارتباط رنج ببرید.

شما یک رابطه نامتعادل برقرار می‌کنید که در آن موضعی مطیعانه اتخاذ می‌کنید. شما تمایل دارید در همه چیز طرف مقابل را راضی کنید، شما خودتان را کنار می‌گذارید و موقعیت‌های غیرقابل قبولی را تحمل می‌کنید، از ترس اینکه او شما را ترک کند یا محبتش را از شما بگیرد.

به همین ترتیب، نظرات، سرگرمی‌ها و روابط اجتماعی خود را رها می‌کنید تا با آنچه طرف مقابل از شما می‌خواهد مطابقت پیدا کنید.

شما دائماً خواستار توجه، محبت و امنیت هستید. باید دوباره تأیید کنید که طرف مقابل شما را دوست دارد و در کنار شما خواهد ماند. نه تنها این، بلکه باید بیش از حد به هم وابسته شوید و یک صمیمیت عاطفی بسیار نزدیک ایجاد کنید. شما می‌خواهید مرکز زندگی طرف مقابل تان باشید.

شما طرف مقابل را ایده‌آل‌سازی می‌کنید و در عین حال خود را بی‌ارزش می‌دانید و از بسیاری جهات خود را پایین‌تر می‌دانید.

اگرچه در این رابطه رنج می‌برید، اما یک آن فکر کردن به اینکه ممکن است پایان رابطه و جدایی از او برای شما فاجعه‌بار باشد، وامی داردتان که در رابطه بمانید.

این بزرگترین ترس شماست و شما خود را قادر به پیشرفت پس از جدایی نمی‌دانید.

در اعتیاد به شخص دیگر، ما خودمان را کنار می‌گذاریم.

وقتی به یک نفر معتاد می‌شویم چه کنیم؟


وقتی به یک نفر معتاد می‌شویم، مکانیسم‌ها در سطوح مختلفی عمل می‌کنند. از یک طرف، در سطح بیولوژیکی، عاشق شدن مغز ما را سرشار از دوپامین می‌کند، احساسات بسیار لذت‌بخشی ایجاد می‌کند و ما را به تماس مداوم تشویق می‌کند. در غیاب آن، ما از هوس (نیاز فوری به جستجوی آن) رنج می‌بریم.

از طرف دیگر، در سطح روانی-اجتماعی، ما الگویی از نیازهای عاطفی ارضا نشده داریم که سعی می‌کنیم با پیوند دادن به این روش، آنها را تسکین دهیم.

این ممکن است ریشه در سبک دلبستگی اضطرابی داشته باشد که در اولین روابط ایجاد می‌شود.

در هر صورت، اگر می‌خواهیم از این پویایی خارج شویم، باید به چندین مسئله بپردازیم.

کمی کار درونی انجام دهید


اعتیاد شما به عشق واقعاً هیچ ارتباطی با آن شخص خاص که اکنون شریک زندگی شماست، ندارد. منشأ مشکل در خود شماست، و همچنین راه حل.
بنابراین، روی کاستی‌های عاطفی خود کار کنید، تجزیه و تحلیل کنید که چه چیزی باعث شده است که آنها را داشته باشید و چگونه می‌توانید آنها را به طور مناسب درمان کنید.

با درک این موضوع که دلبستگی شما به آن شخص عشق بزرگی نیست، بلکه ترسی شدید است که از ناراحتی درونی شما ناشی می‌شود، می‌توانید واقعیت خود را با چشمانی متفاوت ببینید.

با این حال، ممکن است برای رسیدن به این درک به حمایت حرفه‌ای نیاز داشته باشید.

روش پیوند خود را اصلاح کنید.
اگر می‌خواهید استقلال عاطفی خود را بازیابی کنید، با اصلاح برخی از رفتارهای پیوند دهنده خود شروع کنید.

به عنوان مثال، از جستجوی مداوم برای اطمینان خاطر و سوالات بی‌وقفه دست بردارید. سعی کنید ادعا نکنید و سعی در کنترل نداشته باشید.

یاد بگیرید که به روشی سالم ارتباط برقرار کنید و تمام رفتارهایی را که از کمبود و نیاز انجام می‌دهید، شناسایی کنید.

وقت آن است که امنیت خود را بسازید و پایه‌های رفاه خود را بنا نکنید.

به گفتگوی درونی خود توجه کنید


اگر افکار خود را بررسی کنید، آگاه شدن از وابستگی‌تان بسیار آسان خواهد بود، زیرا عبارات تکراری مانند موارد زیر را خواهید یافت:

"من نمی‌توانم بدون این شخص زندگی کنم."

"من به او نیاز دارم."

"او تمام چیزی است که دارم."

"نمی‌دانم اگر او مرا ترک کند چه کار خواهم کرد، نمی‌توانم دوری اش را تحمل کنم."

این نوع باورها که با خود تکرار می‌کنید، فقط وضعیت ناکارآمد را تقویت می‌کنند. بنابراین، شروع به جایگزینی آنها با افکار مناسب‌تری کنید که عزت نفس شما را تقویت کرده و شما را توانمند می‌سازد.
یاد بگیرید که خودتان را در اولویت قرار دهید و محدودیت‌هایی تعیین کنید.
ترس از رها شدن می‌تواند شما را به سمت نگرش‌های بسیار از خود راضی و مطیع سوق دهد، اما این سالم نیست.
یک فرد باید شما را به خاطر آنچه هستید دوست داشته باشد، نه به خاطر کاری که برای او انجام می‌دهید یا چقدر به او خدمت می‌کنید.

 با نظرات، خواسته‌ها و نیازهای خود ارتباط برقرار کنید و آنها را ابراز کنید.تعیین مرزها بخشی از فرآیند غلبه بر وابستگی عاطفی است.
پیوندها و سرگرمی‌های خود را از سر بگیرید
بسیار رایج است که اعتیاد عاطفی باعث می‌شود افراد آنقدر روی شریک زندگی خود تمرکز کنند که در نهایت از تمام جنبه‌های دیگر زندگی خود غافل شوند.

با این حال، حفظ استقلال، داشتن علایق و سایر دلبستگی‌های پرورش‌دهنده برای لذت بردن بسیار سالم است.

بنابراین سرگرمی‌های خود را انجام دهید، از پیوندهای اجتماعی خود مراقبت کنید و فراتر از رابطه، رفاه خود را پرورش دهید.

وقتی به شخصی معتاد می‌شویم، باید مطلوبیت این پیوند را تجزیه و تحلیل کنیم.

در نهایت، اعتیاد عاشقانه به کسی می‌تواند رنج زیادی ایجاد کند و عزت نفس را ویران کند. بنابراین، حتی اگر مربوط به شخص دیگری نباشد، بلکه مربوط به خودتان باشد، اغلب لازم است که مناسب بودن پیوند را بررسی کنید.

شاید شما رابطه‌ای را پذیرفته‌اید و در حال حفظ آن هستید که در آن مورد بی‌احترامی، بی‌توجهی یا پر از درد و درگیری قرار می‌گیرید.

در این صورت، بهترین کار این است که آنچه را که اتفاق می‌افتد تجزیه و تحلیل کنید و اقدامی انجام دهید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اعتیاد اعتیاد عاطفی روابط عاطفی خبر فوری اعتیاد به افراد
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلایل کاهش سن اعتیاد چیست
به فرزندانتان درباره اعتیاد آگاهی دهید
هشدار! اعتیاد در زنان رو به افزایش است
8 دهم درصد دانش‌آموزان در معرض خطر اعتیاد هستند
آیا خطوط کف دست، عشق شما را فاش می‌کند؟!
تنها راه کنترل اعتیاد تمرکز بر پیشگیری است
کاهش سنِ ورود به روابط عاطفی
رفتارهای رایج کسانی که نمی‌توانند با فردی صمیمی شوند
جدایی بیشتر به مردان آسیب می‌زند یا زنان؟
خود درمانی اعتیاد، از چاله به چاه افتادن
بهترین راه مبارزه با اعتیاد معتاد نشدن است
چرا نوجوانان معتاد می‌شوند؟
چند توصیه به والدین برای پیشگیری از اعتیاد فرزندشان
آشنایی با پدیده Ghosting در روابط عاطفی
زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی
سلبریتی‌هایی با ویژگی‌های جسمی منحصر به فرد
کاهش ۵۰۰ هزار نفری تعداد معتادان کشور
كاهش تلفات اعتياد در شش ماهه نخست سال جاری
بی اطلاعی نیمی از والدین از اعتیاد فرزندان
هشدار به والدین در مورد اعتیاد فرزندان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
استایل جدید مرجانه گلچین که سوژه شد
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!
دندان‌قروچه در خواب نشانه چیست؟
طناز طباطبایی، بازیگری که فقط با رخت عزا دیده می‌شود!
حساب اینستاگرام این افراد به زودی قفل می‌شود!
عکس‌العمل ایران به غنی سازی صفر در تلویزیون عربستان! + زیرنویس
بهترین نوشیدنی ها برای پوست و مفاصل
ابهامات دقیقه نودی «واردات بنزین سوپر»/ از نام‌های پنهان تا بهای نامعلوم و بازار شایعات!
تلویزیون کره: این موشک ایران با 12 ماخ سرعت گیم چنجر است
زنان بازهم پشت درهای ورزشگاه امام رضا(ع) ماندند
آمار متناقض خانم سخنگو از قیمت تمام شده بنزین!
عکس | سلفی‌های جالب بازیگران با سید حسن خمینی
فهمیدم چشم راستم تخلیه شده است/گفتم فلانی مرا ببر گفت اجازه ندارم!
توضیح فرزانه کابلی از وضعیت هادی مرزبان در بیمارستان
یک امام جمعه: ابرها از امواج موبایل و ماهواره‌ها در رنجند!
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۵ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۷۳ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۶۹ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005ctZ
tabnak.ir/005ctZ