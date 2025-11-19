میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شماره تلفن تمام کاربران واتس‌اپ لو رفت

محققان اتریشی اعلام کردند که توانسته‌اند شماره‌تلفن تمام ۳.۵ میلیارد کاربر واتس‌اپ را استخراج کنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۵۰
| |
697 بازدید
شماره تلفن تمام کاربران واتس‌اپ لو رفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیام رسان واتس‌اپ کاربران بسیار زیادی دارد و محققان می‌گویند شماره تلفن هر کاربر واتس‌اپ، تا همین اواخر، به راحتی توسط هر کسی از جمله هر گروه هکر شروری قابل دسترسی بوده است.

این موضوع توسط محققان اتریشی فاش شده که توانستند شماره تلفن همه ۳.۵ میلیارد کاربر واتس‌اپ را استخراج کنند. در مورد حدود ۵۷ درصد از این ۳.۵ میلیارد کاربر، محققان همچنین توانستند به عکس‌های پروفایل آنها و در مورد ۲۹ درصد دیگر به متن نوشته شده در نمایه‌های آنها دسترسی پیدا کنند.

نکته جالب این است که این محققان از ترفند جادویی و خاصی استفاده نکرده‌اند. تنها کاری که آنها انجام دادند این بود که سعی کردند میلیارد‌ها شماره را به دستگاه‌های الکترونیک خود اضافه کنند.

این به روشی عادی انجام شده و شما یک شماره اضافه می‌کنید و سپس واتس‌اپ به شما می‌گوید که آیا فردی که از آن شماره استفاده می‌کند حساب کاربری دارد یا خیر و تصویر نمایه و متن حساب کاربری او را به شما نشان می‌دهد.

محققان همین کار را فقط در مقیاس وسیع، با استفاده از نسخه تحت وب واتس‌اپ و یک رابط کاربری مبتنی بر مرورگر انجام داده و توانستند اوایل امسال حدود ۱۰۰ میلیون شماره تلفن را در هر ساعت بررسی و استخراج کنند.

جالب اینکه متا، شرکت مادر واتس‌اپ، هشت سال قبل در مورد این مشکل هشدار دیگری را از یک محقق دریافت کرده بود، اما نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد. محققان اتریشی در فروردین ماه در مورد این مشکل به مدیران متا اطلاع رسانی کردند و تا ماه قبل مشکل مذکور تا حد زیادی برطرف شد.

متا مدعی شده همه این داده‌ها اطلاعات عمومی پایه هستند و عکس‌ها و متن بخش نمایه برای کاربرانی که تصمیم به خصوصی کردن آن گرفتند، در معرض نمایش قرار نگرفته است. این شرکت همچنین به همه اطمینان داده که هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده عوامل مخرب از این روش پیدا نکرده است و هیچ داده غیرعمومی در دسترس محققان قرار نگرفته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شماره تلفن واتساپ کاربران استخراج هکر
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استرالیا: نفوذ هکرهای چینی به زیرساخت‌ها
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد
واتساپ ارتباط مستقیم با پیام‌رسان‌های دیگر را فعال می‌کند
گزارش آمنه سادات ذبیح پور از بازداشت فاش کنندگان اطلاعاتش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctS
tabnak.ir/005ctS