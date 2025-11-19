به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیام رسان واتساپ کاربران بسیار زیادی دارد و محققان میگویند شماره تلفن هر کاربر واتساپ، تا همین اواخر، به راحتی توسط هر کسی از جمله هر گروه هکر شروری قابل دسترسی بوده است.
این موضوع توسط محققان اتریشی فاش شده که توانستند شماره تلفن همه ۳.۵ میلیارد کاربر واتساپ را استخراج کنند. در مورد حدود ۵۷ درصد از این ۳.۵ میلیارد کاربر، محققان همچنین توانستند به عکسهای پروفایل آنها و در مورد ۲۹ درصد دیگر به متن نوشته شده در نمایههای آنها دسترسی پیدا کنند.
نکته جالب این است که این محققان از ترفند جادویی و خاصی استفاده نکردهاند. تنها کاری که آنها انجام دادند این بود که سعی کردند میلیاردها شماره را به دستگاههای الکترونیک خود اضافه کنند.
این به روشی عادی انجام شده و شما یک شماره اضافه میکنید و سپس واتساپ به شما میگوید که آیا فردی که از آن شماره استفاده میکند حساب کاربری دارد یا خیر و تصویر نمایه و متن حساب کاربری او را به شما نشان میدهد.
محققان همین کار را فقط در مقیاس وسیع، با استفاده از نسخه تحت وب واتساپ و یک رابط کاربری مبتنی بر مرورگر انجام داده و توانستند اوایل امسال حدود ۱۰۰ میلیون شماره تلفن را در هر ساعت بررسی و استخراج کنند.
جالب اینکه متا، شرکت مادر واتساپ، هشت سال قبل در مورد این مشکل هشدار دیگری را از یک محقق دریافت کرده بود، اما نتوانست کاری در مورد آن انجام دهد. محققان اتریشی در فروردین ماه در مورد این مشکل به مدیران متا اطلاع رسانی کردند و تا ماه قبل مشکل مذکور تا حد زیادی برطرف شد.
متا مدعی شده همه این دادهها اطلاعات عمومی پایه هستند و عکسها و متن بخش نمایه برای کاربرانی که تصمیم به خصوصی کردن آن گرفتند، در معرض نمایش قرار نگرفته است. این شرکت همچنین به همه اطمینان داده که هیچ مدرکی مبنی بر سوءاستفاده عوامل مخرب از این روش پیدا نکرده است و هیچ داده غیرعمومی در دسترس محققان قرار نگرفته است.