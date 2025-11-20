میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کنعانی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

وزیر تخلفات آزمون سمپاد را انکار کرد؛ منتظر مستندات جدید خانواده‌ها هستیم

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به نامه خانواده‌های دانش‌آموزان درباره تخلفات آزمون سمپاد گفت: وزیر آموزش و پرورش وقوع هرگونه تخلف را انکار کرده، اما کمیسیون آماده است در صورت ارائه مستندات جدید، موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۲۷
| |
627 بازدید
|
۵

وزیر تخلفات آزمون سمپاد را انکار کرد؛ منتظر مستندات جدید خانواده‌ها هستیم

وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با نامه شماری از خانواده‌های دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آزمون سمپاد (استعدادهای درخشان) خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در آن خواستار ورود قوه مقننه به بررسی تخلفات این آزمون شده بودند، اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون حاضر و این موضوع مطرح و بررسی شد. وزیر تخلفات ادعایی را انکار کرد و در این خصوص بحث صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه اگر خانواده‌های معترض به این آزمون مستنداتی درباره تخلفاتی که ادعا می‌کنند در اختیار دارند، باید آن را به کمیسیون آموزش ارائه دهند، گفت: این موضوع در کمیسیون آموزش مطرح شد و در آن جلسه نیز وزیر آموزش و پرورش حضور داشت و اعلام کرد اگر حتی یک مورد تخلف در آزمون سمپاد صورت گرفته باشد، ما پاسخ و برخورد می‌کنیم؛ این سخنی است که وزیر در جمع اعضای کمیسیون بیان کرد.

کنعانی تصریح کرد: اگر پیوست این نامه مستنداتی وجود دارد، حتما در کمیسیون بررسی می‌شود. اگر مستندات جدیدی وجود دارد، از خانواده‌ها می‌خواهیم آن را ارائه کنند تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر تخلفات آزمون سمپاد را انکار کرد؛ منتظر مستندات جدید خانواده‌ها هستیم

اگر خانواده ها مستندات جدیدی در اختیار دارند ارائه کنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه پیگیری این موضوعات حق مسلم خانواده‌هاست، افزود: اگر تخلفی صورت گرفته باشد، وزارتخانه باید پاسخگو باشد و هسته گزینش و برگزارکنندگان آزمون نیز باید پاسخگو باشند. این‌گونه نیست که تخلفی رخ دهد و به‌ راحتی از کنار آن عبور کنیم. باز هم تأکید می‌کنم، اگر مستنداتی وجود دارد ارائه شود تا در کمیسیون مجددا بررسی گردد.

کنعانی در پایان گفت: اگر برای کمیسیون محرز شود که تخلفی صورت گرفته است، قطعاً برخورد خواهد شد. ممکن است مستندات جدیدی پیدا شده باشد که در زمان جلسه اولیه موجود نبوده است؛ اگر ارائه شود، حتماً رسیدگی خواهد شد.

به گزارش تابناک، جمعی از خانواده های داوطلبان آزمون استعداد های درخشان با ارسال نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ورود قوه مقننه به تخلف در برگزاری این آزمون شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آزمون سمپاد استعدادهای درخشان مجلس  تخلف
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان پایان اعلام نتایج استعداد‌های درخشان دانشگاه‌ها
آزمون سمپاد به تعویق افتاد
سوالات آزمون سمپاد لو رفت؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Sweden
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
1
پاسخ
بچه با استعداد پایین تر رو می فرستی سمپاد، نابودش می کنی.
ناشناس
|
Sweden
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
0
پاسخ
آهای مردم، آهای وزیر آموزش پرورش، جمع شوید به حرفهای من خوب گوش فرا دهید و هرچه می گویم عمل کنید که می خواهم سرتان را کلاه بگذارم گول تان بزنم جیب تان را خالی کنم.
اگه گرفتی چی گفتم فورا کتاب های جنگ ۱۲ روزه را جمع آوری و امحا کن. جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است.
نگرفتی هم مهم نیست اصلا به من چه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
1
2
پاسخ
این جور مسائل شوخی نیست و به آینده مملکت ربط دارد ،کسانی که وارد این مدارس می شوند فرزتدان مسئولین ، و صاحبان لین مملکت هستند و نباید این مشکلات پیش بیاید ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
هردم از این باغ بری می رسد
رضا معلمی با 28سال سابقه کار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹
0
0
پاسخ
سلام شما راست می گویید فقط و فقط برای ورودیهای هفتم نظارت کنید کسانی که سوالات را خریداری کردند توانایی ادامه تحصیل در تیزهوشان را ندارند مگر با پول گرفتن دوباره کادر از این خانواده‌ها ی که مشکلات خود را با پول حل می کنند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۵ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۷۳ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005ct5
tabnak.ir/005ct5