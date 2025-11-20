وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با نامه شماری از خانوادههای دانشآموزان شرکتکننده در آزمون سمپاد (استعدادهای درخشان) خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در آن خواستار ورود قوه مقننه به بررسی تخلفات این آزمون شده بودند، اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون حاضر و این موضوع مطرح و بررسی شد. وزیر تخلفات ادعایی را انکار کرد و در این خصوص بحث صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه اگر خانوادههای معترض به این آزمون مستنداتی درباره تخلفاتی که ادعا میکنند در اختیار دارند، باید آن را به کمیسیون آموزش ارائه دهند، گفت: این موضوع در کمیسیون آموزش مطرح شد و در آن جلسه نیز وزیر آموزش و پرورش حضور داشت و اعلام کرد اگر حتی یک مورد تخلف در آزمون سمپاد صورت گرفته باشد، ما پاسخ و برخورد میکنیم؛ این سخنی است که وزیر در جمع اعضای کمیسیون بیان کرد.
کنعانی تصریح کرد: اگر پیوست این نامه مستنداتی وجود دارد، حتما در کمیسیون بررسی میشود. اگر مستندات جدیدی وجود دارد، از خانوادهها میخواهیم آن را ارائه کنند تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
اگر خانواده ها مستندات جدیدی در اختیار دارند ارائه کنند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه پیگیری این موضوعات حق مسلم خانوادههاست، افزود: اگر تخلفی صورت گرفته باشد، وزارتخانه باید پاسخگو باشد و هسته گزینش و برگزارکنندگان آزمون نیز باید پاسخگو باشند. اینگونه نیست که تخلفی رخ دهد و به راحتی از کنار آن عبور کنیم. باز هم تأکید میکنم، اگر مستنداتی وجود دارد ارائه شود تا در کمیسیون مجددا بررسی گردد.
کنعانی در پایان گفت: اگر برای کمیسیون محرز شود که تخلفی صورت گرفته است، قطعاً برخورد خواهد شد. ممکن است مستندات جدیدی پیدا شده باشد که در زمان جلسه اولیه موجود نبوده است؛ اگر ارائه شود، حتماً رسیدگی خواهد شد.
به گزارش تابناک، جمعی از خانواده های داوطلبان آزمون استعداد های درخشان با ارسال نامه ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ورود قوه مقننه به تخلف در برگزاری این آزمون شدند.