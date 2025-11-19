نبض خبر
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است
مجری صداوسیما در برنامهای که با هدف نقد خود صداوسیما پخش میشود، بابت نقد عادل فردوسی پور به وحید شمسایی و همچنین عدم سانسور نام یک بازیکن و درست به کار بردن آن به فردوسی پور حمله کرد و این دو مصداق را نشانه تلاش عادل برای دیده شدن خواند. او همچنین طعنهای به واشقانی بابت دعوت رذل معروف هانی کرده زد. این بخش را میبینید.
برچسبها:نبض خبر عادل فردوسی پور وحید شمسایی ویدیو
