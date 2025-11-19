En
کد خبر:۱۳۴۱۱۲۵
نبض خبر

حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است

مجری صداوسیما در برنامه‌ای که با هدف نقد خود صداوسیما پخش می‌شود، بابت نقد عادل فردوسی پور به وحید شمسایی و همچنین عدم سانسور نام یک بازیکن و درست به کار بردن آن به فردوسی پور حمله کرد و این دو مصداق را نشانه تلاش عادل برای دیده شدن خواند. او همچنین طعنه‌ای به واشقانی بابت دعوت رذل معروف هانی کرده زد. این بخش را می‌بینید.
نبض خبر عادل فردوسی پور وحید شمسایی ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
دیده شدن عادل یا دیده شدن مجری و تلویزیون ؟؟؟؟؟؟؟
