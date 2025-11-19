میلی صفحه خبر لوگو بالا
۶ میلیون تبعه خارجی در ایران؛ آمار رسمی دولت!

اسکندر مومنی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۱ و نیم میلیون اتباع از کشور خارج شدند. طبق آمارها ۶ میلیون اتباع در کشور حضور دارند.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۱۰
| |
520 بازدید
|
۲
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسکندر مومنی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: وضعیت امنیت مرز‌ها مناسب است و وضعیت امنیت کشور نیز نسبت به سال گذشته در عموم شاخص‌ها بهتر است.

وی با اشاره به موضوع اتباع خارجی، تاکید کرد: تا این لحظه حدود یک و نیم میلیون نفر از انواع خارجی بازگشت داده شده‌اند و با وجود اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی با همسایگان، ظرفیت ایران بیش از این نیست و اتباع غیرمجاز باید برگردند. و️زیر کشور گفت: بیش از ۷۰ درصدِ این یک و نیم میلیون نفر به‌صورت خودمعرف اقدام به بازگشت کرده‌اند. ️ بر اساس آخرین سرشماری‌ها و برآورد‌های دستگاه‌های مسئول، «حدود ۶ میلیون نفر اتباع» در ایران حضور دارند و این عدد، رقم مورد اجماع دستگاه‌های مربوطه است. م️ومنی تاکید کرد: انسداد مرز‌ها فقط به‌معنای دیوار فیزیکی نیست و مجموعه‌ای از اقدامات انجام شده که به‌گفته او در حال حاضر شرایط بسیار خوب و امنیت بسیار پایدار در مرز‌ها ایجاد کرده است.

