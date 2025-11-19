میلی صفحه خبر لوگو بالا
بانک حرفه ای و چابک در ارائه خدمات به فعالان حوزه پتروشیمی هستیم

مدیرعامل بانک شهر در دیدار با مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم پیلن

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه آماده هستیم تا با ارائه ابزارهای مالی نوین، از پروژه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را حمایت کنیم، گفت: بانک حرفه ای و چابک در ارائه خدمات به فعالان این حوزه هستیم.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۰۷
| |
4 بازدید
 
 
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در دیدار با مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم پیلن در قطب انرژی کشور (عسلویه)، تصریح کرد: بانک شهر می‌تواند در زمینه‌های مختلف، حمایت‌های گسترده‌ای را شامل تأمین منابع ارزی و ریالی، ارائه تسهیلات برای توسعه طرح‌ها و پروژه‌ها، انتشار اوراق مشارکت و ... از این شرکت داشته باشد.
دکتر احمدی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت عظیم صنعت پتروشیمی، بانک شهر به دنبال تعمیق ارتباط، ایجاد چسبندگی سازمانی و همکاری بلندمدت با این صنعت است.
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک بانک شهر با شرکت های پتروشیمی، نشان از آگاهی و تخصص کارکنان بانک و ارائه خدمت در راستای افزایش تولیدات داخلی است، افزود: سرعت تصمیم گیری بالا، نوآوری در ارائه خدمات، پیشرو بودن در حوزه ارزی کشور؛ وجه تمایز بانک شهر است.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تولید و اشتغال کشور تصریح کرد: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های نظام بانکی، قطعا نقشی مؤثر در پیشبرد اهداف تولیدی، توسعه‌ای و صادراتی این صنعت خواهد داشت.
حسین بارگاهی مدیرعامل پتروشیمی جم پیلن نیز درا ین دیدار ضمن ارائه‌ای از تاریخچه صنعت پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی، به نقش مؤثر و بنیادی بانک‌ها در توسعه، ساخت و بهره‌برداری از شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد.
