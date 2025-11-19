میلی صفحه خبر لوگو بالا
تنش ناگهانی در کی‌یف!

اکونومیست از قول منابع مطلع گزارش کرد، دیداری که قرار بود بین «ویتکاف» با «زلنسکی» و رئیس دفتر او برگزار شود، لغو شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۰۱
| |
1009 بازدید

تنش ناگهانی در کی‌یف!

دیدار بین «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و «آندری یرماک» رئیس دفتر وی امروز (چهارشنبه) برگزار شود، به دلیل رسوایی فساد در کی‌یف لغو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه نگار روزنامه اکونومیست در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «تا آنجا که من متوجه شده‌ام، مذاکرات بین ویتکاف و یرماک در روز چهارشنبه لغو شده است. همانطور که به من گفته شده، ویتکاف احتمالا هنگام موافقت با این جلسه، از رسوایی که در آن درگیر بوده، آگاه نبوده است.»

پیش از این، زلنسکی تایید کرده بود که در ۱۹ نوامبر با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد.

پیش از این نیز رویترز به نقل از یک منبع ترکیه‌ای گزارش داده بود که ویتکاف قصد دارد در ۱۹ نوامبر به ترکیه سفر کند و در مذاکرات برنامه‌ریزی شده با زلنسکی شرکت کند.

۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، عملیات گسترده‌ای را با عنوان «میداس» برای کشف یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی این کشور اعلام کردند. خانه‌های تاجر «تیمور میندیچ» و همچنین وزیر دادگستری برکنار شده «جرمن گالوشچنکو» و شرکت «انرگواتم» مورد بازرسی قرار گرفت.

به گفته بازرسان، شرکت‌کنندگان در این طرح جنایی حداقل ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند. در همان روز، گزیده‌هایی از مکالمات ضبط شده در آپارتمان میندیچ منتشر شد که در آن طرح‌های فساد مورد بحث قرار گرفته بود. در مجموع ۱۰۰۰ ساعت فایل صوتی ضبط شده موجود است.

۱۱ نوامبر، دفتر مبارزه با فساد اوکراین اولین اتهامات خود را مطرح کرد، از جمله علیه میندیچ به عنوان رئیس یک سازمان جنایی و همچنین علیه «اولکسی چرنیشوف» معاون سابق نخست وزیر و وزیر سابق وحدت ملی که دوست و پدرخوانده زلنسکی است.

در همان روز، دولت اوکراین اختیارات هیات نظارت بر انرژی اتمی را لغو کرد و در ۱۲ نوامبر، مجلس اوکراین استعفای گالوشچنکو و «سوتلانا گرینچوک» وزیر انرژی را پذیرفت.

میندیچ، که دوست زلنسکی محسوب می‌شود، چند ساعت قبل از حملات اوکراین را ترک کرد و در حال حاضر در سرزمین‌های اشغالی است.

