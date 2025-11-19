به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در دیدار با حسام خوشبین‌فر مدیرعامل پتروشیمی مروارید راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار داد و گفت: بانک شهر آماده است خدمات خود را متناسب با نیازهای این شرکت ارائه دهد.

دکتر احمدی با اشاره به برنامه‌های حمایتی بانک شهر برای کارکنان پتروشیمی مروارید اظهار داشت: ارائه بسته‌های حمایتی و خرسندسازی به پرسنل این شرکت، یکی از اولویت‌های بانک شهر در تعامل با مجموعه پتروشیمی مروارید است.

مدیرعامل بانک شهر همچنین از راه‌اندازی گیشه اختصاصی بانک شهر در مجتمع پتروشیمی مروارید خبر داد و گفت این اقدام با هدف ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و دسترس‌پذیرتر به کارکنان انجام خواهد شد.

احمدی در ادامه به آمادگی بانک شهر برای همکاری گسترده در حوزه بورس کالا اشاره کرد و افزود: بانک شهر برای پشتیبانی از معاملات و فرآیندهای مالی مرتبط با فروش محصولات شرکت، ظرفیت‌های لازم را در اختیار دارد.

حسام خوشبین‌فر مدیرعامل پتروشیمی مروارید نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت تولید، برنامه‌های آینده و رویکردهای مدیریتی این پتروشیمی ارائه کرد.

مدیرعامل پتروشیمی مروارید در ادامه با اشاره به رویکردهای نوین مدیریتی شرکت گفت: در دوره جدید بر توسعه همکاری با بانک ها با رویکرد تأمین مالی نوین، انضباط اقتصادی و گردش متوازن منابع تأکید ویژه داشته‌ایم. این اصلاحات اکنون نتایج عملی خود را در بهبود نقدینگی و افزایش پایداری تولید نشان داده است.