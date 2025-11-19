میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
مدیرعامل گاز پارس جنوبی: تعاملات با بانک شهر را در بالاترین سطح دنبال می کنیم

اعلام آمادگی بانک شهر برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز

مدیرعامل بانک شهر و مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی طی نشستی مشترک در قطب مهم انرژی کشور (عسلویه) بر تقویت همکاری‌های بانکی، مالی، رفاهی کارکنان و ... تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۹۷
| |
159 بازدید
 
 
اعلام آمادگی بانک شهر برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکترسیدمحمدمهدی احمدی در این نشست با اشاره به توانمندی‌های گسترده بانک شهر در ارائه خدمات نوین و کاربردی در شبکه بانکی، گفت: ظرفیت‌های ارزی و ریالی این بانک به طور کامل در اختیار طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز به عنوان صنعتی مهم در اقتصاد و رفاه هموطنان است و برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های این حوزه آماده همکاری هستیم.
دکتر احمدی همچنین از آمادگی جدی این بانک برای کمک به تکمیل طرح های توسعه ای مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: بانک شهر همراه و پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای این مجتمع خواهد بود و از هیچ حمایتی برای به سرانجام رسیدن این طرح‌ها دریغ نخواهد کرد.
وی با اشاره به توسعه همکاری‌های بانک شهر با فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طی 4 سال گذشته، گفت: بانک شهر امروز به بانکی مورد اعتماد و توانمند برای فعالان این صنایع تبدیل شده و قطعا این مسیر تقویت خواهد شد.
مدیرعامل بانک شهر کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی را سرمایه‌ ای ارزشمند برای صنعت انرژی کشور دانست و افزود: خدمات‌رسانی به کارکنان گاز پارس جنوبی را افتخاری برای بانک شهر می‌دانیم و تلاش می‌کنیم نیازهای مالی و بانکی این قشر متخصص را با حداکثر دقت و سرعت پوشش دهیم.
غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این نشست با اشاره به موفقیت های بانک شهر در عرصه بانکداری و کمک های این بانک به صنایع بزرگ، گفت: با شناختی که از ظرفیت های بانک شهر در حوزه های مختلف داریم، در تلاش هستیم تعاملات با این بانک را در بالاترین سطح دنبال کنیم.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک شهر توسعه صنعت گاز مجتمع گاز پارس جنوبی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csb
tabnak.ir/005csb