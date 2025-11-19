به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکترسیدمحمدمهدی احمدی در این نشست با اشاره به توانمندی‌های گسترده بانک شهر در ارائه خدمات نوین و کاربردی در شبکه بانکی، گفت: ظرفیت‌های ارزی و ریالی این بانک به طور کامل در اختیار طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز به عنوان صنعتی مهم در اقتصاد و رفاه هموطنان است و برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های این حوزه آماده همکاری هستیم.

دکتر احمدی همچنین از آمادگی جدی این بانک برای کمک به تکمیل طرح های توسعه ای مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: بانک شهر همراه و پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای این مجتمع خواهد بود و از هیچ حمایتی برای به سرانجام رسیدن این طرح‌ها دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های بانک شهر با فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طی 4 سال گذشته، گفت: بانک شهر امروز به بانکی مورد اعتماد و توانمند برای فعالان این صنایع تبدیل شده و قطعا این مسیر تقویت خواهد شد.

مدیرعامل بانک شهر کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی را سرمایه‌ ای ارزشمند برای صنعت انرژی کشور دانست و افزود: خدمات‌رسانی به کارکنان گاز پارس جنوبی را افتخاری برای بانک شهر می‌دانیم و تلاش می‌کنیم نیازهای مالی و بانکی این قشر متخصص را با حداکثر دقت و سرعت پوشش دهیم.

غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این نشست با اشاره به موفقیت های بانک شهر در عرصه بانکداری و کمک های این بانک به صنایع بزرگ، گفت: با شناختی که از ظرفیت های بانک شهر در حوزه های مختلف داریم، در تلاش هستیم تعاملات با این بانک را در بالاترین سطح دنبال کنیم.