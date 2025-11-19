میلی صفحه خبر لوگو بالا
افتتاح باجه بانک شهر در قلب بزرگ‌ترین مجموعه گازی کشور

طی مراسمی با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه؛ باجه بانک شهر در قلب بزرگ‌ترین مجموعه گازی کشور افتتاح شد.
افتتاح باجه بانک شهر در قلب بزرگ‌ترین مجموعه گازی کشور
 
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، این باجه به‌منظور ارتقای سطح خدمات‌رسانی بانکی، تسهیل امور مالی کارکنان و تقویت همکاری‌های اقتصادی در یکی از مهم‌ترین مراکز انرژی کشور در عسلویه راه‌اندازی شده است.
دکتر احمدی در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی در اقتصاد ایران اسلامی، حضور بانک شهر در این مجموعه را نقطه‌عطفی مهم در توسعه ارتباط نظام بانکی با صنایع راهبردی دانست.
مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد: این بانک آماده است با ارائه خدمات نوین و تخصصی، پشتیبان پروژه‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های مالی شرکت گاز پارس جنوبی باشد.
افتتاح باجه بانک شهر در قلب بزرگ‌ترین مجموعه گازی کشور با هدف گسترش شبکه خدماتی و حضور فعال در مناطق صنعتی و اقتصادی انجام شده و انتظار می‌رود افتتاح این باجه، دسترسی کارکنان، مدیران و مجموعه‌های پیمانکاری به خدمات بانکی را سرعت بخشیده و کیفیت عملیات مالی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
