زنده از عربستان| کسب سه طلا در مسابقات امروز

هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با شکست رقیب مصری خود به مدال طلا دست پیدا کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید.

هدایتی در فینال مسابقات با عبدالطیف از مصر روبرو شد و در نهایت با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید.

به این ترتيب تیم ملی کشتی فرنگی با کسب چهار مدال طلا توسط سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمد هادی ساروی و فردین هدایتی در اوزان ۶۷ ، ‌۸۷ ، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و یک مدال نقره توسط امیر عبدی در ۷۷ کیلو‌ و یک مدال برنز توسط احمدی وفا به کارش پایان داد.



هادی ساروی نیز در ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد.