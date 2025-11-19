زنده از عربستان| کسب سه طلا در مسابقات امروز

ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، تیم ملی ایران با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی در دیدار ردهبندی بسکتبال ۳ نفره زنان برابر مصر به میدان رفت. ملیپوشان در این بازی با نتیجه ۲۱-۱۶ مقابل حریف شکست خوردند و دستشان از مدال کوتاه ماند.
در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با شکست رقیب مصری خود به مدال طلا دست پیدا کرد.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دورهای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید.
هدایتی در فینال مسابقات با عبدالطیف از مصر روبرو شد و در نهایت با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید.
به این ترتيب تیم ملی کشتی فرنگی با کسب چهار مدال طلا توسط سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمد هادی ساروی و فردین هدایتی در اوزان ۶۷ ، ۸۷ ، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و یک مدال نقره توسط امیر عبدی در ۷۷ کیلو و یک مدال برنز توسط احمدی وفا به کارش پایان داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در جریان رقابتهای بسکتبال ۳ نفره مردان بازیهای همبستگی اسلامی، تیم ملی ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در مرحله نیمهنهایی مقابل بحرین قرار گرفت و در یک بازی نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲۱-۱۸ حریف را از پیش رو برداشت.
تیم ملی با این پیروزی ارزشمند، حالا باید در دیدار نهایی مقابل برنده بازی مصر و قطر قرار بگیرد.
هادی ساروی در وقت اول این مسابقه با فشار مضاعف داوران را مجبور کرد که اخطار اول را به احمدیف از آذربایجان بدهند. با نشست کشتیگیر آذربایجان در خاک یک بارانداز اجرا کرد و سه بر صفر برنده شد.
در وقت دوم داوران هادی ساروی را در خاک نشاندند تا کشتیگیر آذربایجانی بتواند از این فرصت استفاده کند، اما زور این کشتیگیر آذربایجانی به ساروی نرسید. هادی بعد از بلند شدن از خاک دوبار این کشتیگیر را به بیرون از تشک هدایت کرد تا ۵ بر ۱ برنده این مسابقه باشد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.
در ادامه رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، دو نماینده ایران با شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله نیمهنهایی باز ماندند.
محمد فتوحی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی برابر کودریزوف ازبکستان قرار گرفت؛ جدالی نزدیک که در نهایت با برتری ۱۵ بر ۱۲ ازبکستان به پایان رسید تا او در دومین مصاف پیاپی خود مقابل نمایندگان ازبکستان شکست بخورد و نتوانست به جمع چهار نفر برتر برسد.
در دیگر مسابقه، علی پاکدامن در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله انفرادی به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایبقهرمان المپیک، رفت. پاکدامن در رقابتی بسیار نفسگیر و نزدیک عقب افتادگی خود را جبران کرد و ۱۳ بر ۱۲ هم پیش افتاد، اما نتوانست برتری خود را حفظ کرد و در نهایت با حساب ۱۵ بر ۱۳ مقابل حریف عنواندار خود را شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی باز ماند.
پس از برگزاری دور مقدماتی با حضور ۲۲ ورزشکار، مرحله حذفی از دور یک شانزدهم نهایی آغاز شد که پاکدامن در دور نخست استراحت داشت و محمد فتوحی حریفی از برونئی را شکست داد و به یک هشتم نهایی رسید.
محمد فتوحی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی قرار گرفت و در دیداری نزدیک و حساس که در نهایت با پیروزی ۱۵ بر ۱۴ فتوحی به پایان رسید، توانست جواز حضور در جمع هشت نفر برتر را کسب کند. فتوحی در مرحله یک چهارم نهایی باید با کودریزوف ازبکستانی روبهرو شود.
در سوی دیگر جدول، علی پاکدامن که براساس رنکینگ مرحله مقدماتی در دور یک شانزدهم استراحت داشت، در نخستین مبارزه خود در مرحله یک هشتم نهایی برابر مبارک از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۹ به برتری رسید و راهی یک چهارم شد. پاکدامن برای صعود به نیمهنهایی باید به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایبقهرمان المپیک، برود.
تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران، قطر را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در سومین مسابقه خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی 202 ریاض امشب (سهشنبه) مقابل قطر به میدان رفت و با نتیجه ١۶-١۵ به برتری رسید.
با این پیروزی، ایران جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به عنوان تیم دوم کسب کرد و در این مرحله رودرروی بحرین قرار خواهد گرفت.
پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو ترکیب ایران را تشکیل میدهند و زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این مسابقات حضور یافتهاند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران با شکست مقابل قزاقستان راهی دیدار ردهبندی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ١٢:۴۵ امروز چهارشنبه به وقت ریاض- (١٣:١۵ به وقت کشورمان) مقابل قزاقستان قرار گرفت.
ملی پوشان کشورمان این دیدار را با نتیجه ٢٩-٢۶ به حریف خود واگذار کردند تا برای مقام سومی بجنگند.
نیمه نخست با نتیجه ١۴-١٣ به سود قزاقها خاتمه یافت.
در دیگر مسابقه این مرحله ترکیه ٣٩-٢٢ از سد ازبکستان گذشت تا حریف قزاقستان در فینال شود و ایران برای مدال برنز رودرروی ازبکها قرار بگیرد.
ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابتها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.
این رقابتها پس از برگزاری مرحله مقدماتی با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه، از مرحله یک شانزدهم نهایی آغاز شد؛ براساس عملکرد ورزشکاران در مرحله مقدماتی، جایگاه آنها در جدول یک شانزدهم نهایی مشخص شد که تعدادی از ورزشکاران به استراحت پرداختند.
فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت کرد که با نتیجه ۱۵ بر ۸ پیروز شد. او در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که در دور اول استراحت کرد. علی پاکدامن هم که در دور اول استراحت کرده بود، در یک هشتم نهایی با مبارک اماراتی دیدار میکند.
این رقابتها با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه آغاز شد که گروههای اول و دوم با حضور پنج ورزشکار و گروههای سوم و چهارم با شش ورزشکار به رقابت پرداختند.
در گروه اول محمد فتوحی با مقصود از آذربایجان، کالندر از ترکیه، فرجانی از تونس و العماری از کویت رقابت کرد. کودیروف ازبکستان، ممدوف از آذربایجان، البحرانی از عربستان و آساهرین از برونئی هم حریفان علی پاکدامن در گروه دوم بودند.
در پایان دیدارهای مرحله گروهی محمد فتوحی ۲ برد و ۲ باخت را ثبت کرد و علی پاکدامن نیز با ۴ برد متوالی، به کار خود در مرحله گروهی پایان داد و هر دو ورزشکار با توجه به جایگاهی که به دست آوردند، رقابت خود را در مرحله یک شانزدهم نهایی دنبال خواهند کرد.
فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت میکند و پاکدامن به استراحت میپردازد. فتوحی در صورت پیروزی مقابل سابریست برونئی در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که استراحت دارد. برنده دیدار افرایدی از اندونزی و مبارک اماراتی هم در یک هشتم با علی پاکدامن دیدار میکند.
در وزن 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه 7 بر 1 رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان می رود.
در وزن 130کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار شد و فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه 3 بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید.
هدایتی با حریف ترکیه ای خود سرشاخ خواهد شد.
در روز نخست مسابقات، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی در ۶۷ و۸۷ کیلوگرم طلایی شدند و عبری در ۷۷ کیلونقره و احمدی وفا به مدال برنز رسید.
پرستو حبیبی نماینده پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب سوم شد و به مدال برنز رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه، پرستو حبیبی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F32، در استادیوم دوومیدانی مجموعه ورزشی پرنس فیسل به مصاف حریفان خود رفت و به ترتیب با پرتاب ۱۹.۴۴متر، ۲۲.۸۹متر، ۲۲.۳۵متر، ۲۲.۰۵متر، ۲۲.۲۰ متر و ۲۲.۲۱ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۲۲.۸۹ متر بود در رده سوم این دوره از بازیها قرار گرفت.
نماینده کشور تونس با ثبت بهترین پرتاب ۲۵.۷۹ در جایگاه نخست و نماینده مراکش با ۲۴.۲ متر پرتاب سکوی دوم بازیها را بدست آوردند .
گفتنی است مراسم توزیع مدال این رشته ، امشب در محل برگزاری مسابقات برگزار می گردد .
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان در دیدار نیمهنهایی این وزن به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت و در ۲۹ ثانیه حریفش را با امتیاز عالی شکست داد.
فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حریفش را به پل زد و چهار برصفر پیش افتاد و بعد با خاک و بارانداز ۹ بر صفر برنده این مسابقه شد.
فردین هدایتی با این برد به دیدار فینال راه پیدا کرد. مسابقات این وزن به طور گروهی برگزار میشود.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.
مسابقات هفتگانه دوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز آغاز شد .
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات هفتگانه بانوان صبح امروز با برگزاری دو ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول آغاز شد و ۲ نماینده کشورمان فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی در این رشته ( هفته گانه ) به رقابت پرداختند .
فاطمه محیطی زاده در ماده ۱۰۰ متر با مانع با ثبت رکورد۱۳.۹۵ در صدر جدول و صبا خراسانی با رکورد ۱۴.۳۰ در جایگاه سوم قرار گرفتند .
نماینده ازبکستان با ثبت رکورد ۱۴.۲۹ در جایگاه دوم ماده ۱۰۰ متر با مانع قرار گرفت .
در ماده پرش طول نیز محیطی زاده با رکورد۱.۶۸ در جایگاه دوم و صبا خراسانی با رکورد ۱.۶۵ در جایگاه چهارم قرار گرفت .
نماینده کشور ازبکستان با رکورد ۱.۷۱ در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت .
مسابقات هفتگانه در مواد ۱۰۰ متر با مانع ، پرش ارتفاع ، پرتاب وزنه ، ۲۰۰ متر ، پرش طول ، پرتاب نیزه ، ۸۰۰ متر برگزار می شود که بر اساس برنامه ریزی میزبان ، دوماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول صبح امروز برگزار و موادپرتاب وزنه و ۲۰۰ متر امشب و سه ماده دیگر هفتگانه فردا برگزار خواهد شد .
لازم به توضیح است نتیجه نهایی و مجموع رکوردها در پایان مسابقات فردا مشخص خواهد شد .
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و هادی ساروی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در اولین مسابقه خود به مصاف فادی رو آبه از الجزایر رفت و با نتیجه هفت بر یک شکست داد.
ساروی در وقت اول اول با اخطار یک امتیاز را از دست اما در ادامه با کارگیری حریف را خاک کرد و دو امتیاز به دست آورد نا وقت اول را دو بر یک پیش بیافتد.
در وقت دوم هم ساروی با خاک و البته اجرای بارانداز توانست پنج امتیاز دیگر بگیرد و هفت بر یک برنده این مسابقه شود.
تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود میروند.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان دومین پیروزی خود را مقابل کشتیگیر آذربایجانی با نتیجه هشت بر صفر به دست آورد.
فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حرفش را خاک کرد و بعد با سه بارانداز پیاپی کشتی را هشت بر صفر تمام کرد.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال طلای امیدهای جهان در اولین مسابقه خود به مصاف احمد محمد از عراق رفت و اولین برد فرنگیکاران را در روز دوم به دست آورد.
فردن هدایتی در وقت اول با حملات پیاپی خود دو بار حریف را از تشک بیرون آن انداخت و در ادامه با اخطار امتیاز داوران سه بر صفر برنده شد اما در وقت دوم بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد و امتیازی رد و بدل شود، به پایان رسید تا این مسابقه سه بر صفر به سود فردین هدایتی به پایان برسد.
با توجه به حضور شش کشتیگیر در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات این وزن به صورت دورهای برگزار میشود.
تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود میروند.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.