میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| کسب سه طلا در مسابقات امروز

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان پیگیری می شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۵۷
| |
12752 بازدید
|
۱

زنده از عربستان| کسب سه طلا در مسابقات امروز

ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

کوتاه ماندن دست بسکتبال ۳ نفره زنان ایران از مدال
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۲۰:۲۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، تیم ملی ایران با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی در دیدار رده‌بندی بسکتبال ۳ نفره زنان برابر مصر به میدان رفت. ملی‌پوشان در این بازی با نتیجه ۲۱-۱۶ مقابل حریف شکست خوردند و دستشان از مدال کوتاه ماند.

هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۲۰:۲۰

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با شکست رقیب مصری خود به مدال طلا دست پیدا کرد. 

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد و  فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید.  

هدایتی در فینال مسابقات با عبدالطیف از مصر روبرو شد و در نهایت با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید. 

به این ترتيب تیم ملی کشتی فرنگی با کسب چهار مدال طلا توسط سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمد هادی ساروی و فردین هدایتی در اوزان ۶۷ ، ‌۸۷ ، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و یک مدال نقره توسط امیر عبدی در ۷۷ کیلو‌ و یک مدال برنز توسط احمدی وفا به کارش پایان داد. 


هادی ساروی نیز در ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد.

سه‌گام بسکتبالیست‌های مردان ایران به سوی مدال طلا
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۹:۳۷

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در جریان رقابت‌های بسکتبال ۳ نفره مردان بازی‌های همبستگی اسلامی، تیم ملی ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در مرحله نیمه‌نهایی مقابل بحرین قرار گرفت و در یک بازی نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲۱-۱۸ حریف را از پیش رو برداشت.

تیم ملی با این پیروزی ارزشمند، حالا باید در دیدار نهایی مقابل برنده بازی مصر و قطر قرار بگیرد.

ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۸:۴۳

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار وزن ۹۷  کیلوگرم کشورمان توانست به مدال طلا دست یابد. 

هادی ساروی در وقت اول این مسابقه با فشار مضاعف داوران را مجبور کرد که اخطار اول را به  احمدیف از آذربایجان بدهند. با نشست کشتی‌گیر آذربایجان در خاک یک بارانداز اجرا کرد و سه بر صفر برنده شد. 

در وقت دوم داوران هادی ساروی را در خاک نشاندند تا کشتی‌گیر آذربایجانی بتواند از این فرصت استفاده کند، اما زور این کشتی‌گیر آذربایجانی به ساروی نرسید. هادی بعد از بلند شدن از خاک دوبار این کشتی‌گیر را به بیرون از تشک هدایت کرد تا ۵ بر ۱ برنده این مسابقه باشد.  

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

فتوحی و پاکدامن از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۸:۴۲

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در ادامه رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، دو نماینده ایران با شکست مقابل حریفان خود از صعود به مرحله نیمه‌نهایی باز ماندند.

محمد فتوحی در دیدار مرحله یک چهارم نهایی برابر کودریزوف ازبکستان قرار گرفت؛ جدالی نزدیک که در نهایت با برتری ۱۵ بر ۱۲ ازبکستان به پایان رسید تا او در دومین مصاف پیاپی خود مقابل نمایندگان ازبکستان شکست بخورد و نتوانست به جمع چهار نفر برتر برسد.

در دیگر مسابقه، علی پاکدامن در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله انفرادی به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایب‌قهرمان المپیک، رفت. پاکدامن در رقابتی بسیار نفس‌گیر و نزدیک عقب افتادگی خود را جبران کرد و ۱۳ بر ۱۲ هم پیش افتاد، اما نتوانست برتری خود را حفظ کرد و در نهایت با حساب ۱۵ بر ۱۳ مقابل حریف عنوان‌دار خود را شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند.

صعود پاکدامن و فتوحی به یک چهارم نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۶:۰۷

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۳:۳۰ به میزبانی ریاض و در سالن بلوار آرِنا آغاز شد.

پس از برگزاری دور مقدماتی با حضور ۲۲ ورزشکار، مرحله حذفی از دور یک شانزدهم نهایی آغاز شد که پاکدامن در دور نخست استراحت داشت و محمد فتوحی حریفی از برونئی را شکست داد و به یک هشتم نهایی رسید.

محمد فتوحی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی قرار گرفت و در دیداری نزدیک و حساس که در نهایت با پیروزی ۱۵ بر ۱۴ فتوحی به پایان رسید، توانست جواز حضور در جمع هشت نفر برتر را کسب کند. فتوحی در مرحله یک چهارم نهایی باید با کودریزوف ازبکستانی روبه‌رو شود.

در سوی دیگر جدول، علی پاکدامن که براساس رنکینگ مرحله مقدماتی در دور یک شانزدهم استراحت داشت، در نخستین مبارزه‌ خود در مرحله یک هشتم نهایی برابر مبارک از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۹ به برتری رسید و راهی یک چهارم شد. پاکدامن برای صعود به نیمه‌نهایی باید به مصاف فارس فرجانی از تونس، نایب‌قهرمان المپیک، برود.

راهیابی تیم بسکتبال سه نفره مردان به مرحله نیمه نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۵:۰۷

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران، قطر را شکست داد و راهی مرحله نیمه ‌نهایی شد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه آقایان در سومین مسابقه خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 202 ریاض امشب (سه‌شنبه) مقابل قطر به میدان رفت و با نتیجه ١۶-١۵ به برتری رسید.

با این پیروزی، ایران جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به عنوان تیم دوم کسب کرد و در این مرحله رودرروی بحرین قرار خواهد گرفت.

پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو ترکیب ایران را تشکیل می‌دهند و زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این مسابقات حضور یافته‌اند.

شکست تیم هندبال بانوان برابر قزاقستان/ دیدار با ازبکستان برای مقام سومی
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۵:۰۶

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

تیم ملی هندبال بانوان ایران با شکست مقابل قزاقستان راهی دیدار رده‌بندی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ١٢:۴۵ امروز چهارشنبه به وقت ریاض- (١٣:١۵ به وقت کشورمان) مقابل قزاقستان قرار گرفت.

ملی پوشان کشورمان این دیدار را با نتیجه ٢٩-٢۶ به حریف خود واگذار کردند تا برای مقام سومی بجنگند.

نیمه نخست با نتیجه ١۴-١٣ به سود قزاق‌ها خاتمه یافت.

در دیگر مسابقه این مرحله ترکیه ٣٩-٢٢ از سد ازبکستان گذشت تا حریف قزاقستان در فینال شود و ایران برای مدال برنز رودرروی ازبک‌ها قرار بگیرد.

ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابت‌ها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل می‌دهند.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.

فتوحی به یک هشتم نهایی صعود کرد، حریف پاکدامن مشخص شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۵:۰۵

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۱۳:۳۰ امروز، چهارشنبه در سالن بلوار آره‌نا آغاز شد.

این رقابت‌ها پس از برگزاری مرحله مقدماتی با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه، از مرحله یک شانزدهم نهایی آغاز شد؛ براساس عملکرد ورزشکاران در مرحله مقدماتی، جایگاه آنها در جدول یک شانزدهم نهایی مشخص شد که تعدادی از ورزشکاران به استراحت پرداختند.

فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت کرد که با نتیجه ۱۵ بر ۸ پیروز شد. او در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که در دور اول استراحت کرد. علی پاکدامن هم که در دور اول استراحت کرده بود، در یک هشتم نهایی با مبارک اماراتی دیدار می‌کند.

پایان رقابت‌های مرحله گروهی سابر/ فتوحی به برونئی خورد، پاکدامن استراحت می‌کند
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۴:۲۸

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۱۳:۳۰ امروز، چهارشنبه در سالن بلوار آره‌نا آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه آغاز شد که گروه‌های اول و دوم با حضور پنج ورزشکار و گروه‌های سوم و چهارم با شش ورزشکار به رقابت پرداختند.

در گروه اول محمد فتوحی با مقصود از آذربایجان، کالندر از ترکیه، فرجانی از تونس و العماری از کویت رقابت کرد. کودیروف ازبکستان، ممدوف از آذربایجان، البحرانی از عربستان و آساهرین از برونئی هم حریفان علی پاکدامن در گروه دوم بودند.

در پایان دیدارهای مرحله گروهی محمد فتوحی ۲ برد و ۲ باخت را ثبت کرد و علی پاکدامن نیز با ۴ برد متوالی، به کار خود در مرحله گروهی پایان داد و هر دو ورزشکار با توجه به جایگاهی که به دست آوردند، رقابت خود را در مرحله یک شانزدهم نهایی دنبال خواهند کرد.

فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت می‌کند و پاکدامن به استراحت می‌پردازد. فتوحی در صورت پیروزی مقابل سابریست برونئی در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که استراحت دارد. برنده دیدار افرایدی از اندونزی و مبارک اماراتی هم در یک هشتم با علی پاکدامن دیدار می‌کند.

۲ فرنگی کار ایران راهی فینال شدند
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۴۰

زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در پایان دور مقدماتی روز دوم مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کاران اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان راهی فینال مسابقات شدند. 
در وزن 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه 7 بر 1 رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان می رود.

در وزن 130کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار شد و  فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه 3 بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید. 
هدایتی با حریف ترکیه ای خود سرشاخ خواهد  شد. 
در روز نخست مسابقات، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی در ۶۷ و‌۸۷ کیلوگرم طلایی شدند و عبری در ۷۷ کیلو‌نقره و احمدی وفا به مدال برنز رسید.

حبیبی در پرتاب کلاب سوم شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۳۷

زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

پرستو حبیبی نماینده پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب سوم شد و به مدال برنز رسید.  

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه، پرستو حبیبی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F32، در استادیوم دوومیدانی مجموعه ورزشی پرنس فیسل به مصاف حریفان خود رفت و  به ترتیب با پرتاب ۱۹.۴۴متر،  ۲۲.۸۹متر،  ۲۲.۳۵متر،  ۲۲.۰۵متر،  ۲۲.۲۰ متر و ۲۲.۲۱ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که  ۲۲.۸۹ متر بود در رده سوم این دوره از بازیها قرار گرفت.
نماینده  کشور تونس  با ثبت بهترین پرتاب ۲۵.۷۹ در جایگاه نخست و نماینده مراکش با ۲۴.۲ متر پرتاب سکوی دوم بازیها را بدست آوردند .
گفتنی است مراسم توزیع مدال این رشته ، امشب در محل برگزاری مسابقات برگزار می گردد .

فردین در ۲۹ ثانیه به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۱۶

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم با برتری قاطعانه مقابل کشتی‌گیر قرقیزستانی به دیدار فینال راه یافت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان در دیدار نیمه‌نهایی این وزن به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت و در ۲۹ ثانیه حریفش را با امتیاز عالی شکست داد. 

فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حریفش را به پل زد و چهار برصفر پیش افتاد و بعد با خاک و بارانداز ۹ بر صفر برنده این مسابقه شد. 

فردین هدایتی با این برد به دیدار فینال راه پیدا کرد.  مسابقات این وزن به طور گروهی برگزار می‌شود. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.

آغاز مسابقات هفتگانه بانوان با حضور دو‌نماینده کشورمان
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۳

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

مسابقات هفتگانه دوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز آغاز شد . 


به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات هفتگانه بانوان صبح امروز با برگزاری دو ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول آغاز شد و ۲ نماینده کشورمان فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی  در این رشته ( هفته گانه ) به رقابت پرداختند .  
فاطمه محیطی زاده در ماده ۱۰۰ متر با مانع با ثبت رکورد۱۳.۹۵ در صدر جدول و صبا خراسانی با رکورد ۱۴.۳۰ در جایگاه سوم  قرار گرفتند . 
نماینده ازبکستان با ثبت رکورد ۱۴.۲۹ در جایگاه دوم ماده ۱۰۰ متر با مانع قرار گرفت . 

در ماده پرش طول نیز محیطی زاده با رکورد۱.۶۸ در جایگاه دوم و صبا خراسانی با رکورد ۱.۶۵ در جایگاه چهارم قرار گرفت . 
نماینده کشور ازبکستان با رکورد ۱.۷۱ در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت .

 مسابقات هفتگانه در مواد ۱۰۰ متر با مانع  ، پرش ارتفاع ، پرتاب وزنه ، ۲۰۰ متر ، پرش طول ، پرتاب نیزه ، ۸۰۰ متر برگزار می شود که بر اساس برنامه ریزی میزبان ، دو‌ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول صبح امروز برگزار  و‌ موادپرتاب وزنه و ۲۰۰ متر  امشب و سه ماده دیگر هفتگانه فردا برگزار خواهد شد . 
لازم به توضیح است نتیجه نهایی و مجموع رکوردها در پایان مسابقات فردا مشخص خواهد شد .

ساروی هم با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۱

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلو گرم ایران در ادامه رقابت‌های روز دوم به راحتی حریفش از الجزایر را شکست داد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و هادی ساروی دارنده مدال طلای  جهان و المپیک در اولین مسابقه خود به مصاف فادی رو آبه از الجزایر رفت و با نتیجه هفت بر یک شکست داد. 

ساروی در وقت اول اول با اخطار یک امتیاز را از دست اما در ادامه با کارگیری حریف را خاک کرد و دو امتیاز به دست آورد نا وقت اول را دو بر یک پیش بیافتد. 

در وقت دوم هم ساروی با خاک و البته اجرای بارانداز توانست پنج امتیاز دیگر بگیرد و هفت بر یک برنده این مسابقه شود. 

تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود می‌روند. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.

فردین فقط ۴۰ ثانیه زمان می‌خواست
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۰

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم دومین پیروزی هود را مقابل شیرونا از آذربایجان را در کمتر از ۴۰ ثانیه به دست آورد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان  دومین پیروزی خود را مقابل کشتی‌گیر آذربایجانی با نتیجه هشت بر صفر به دست آورد. 

فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حرفش را خاک کرد و بعد با سه بارانداز پیاپی کشتی را هشت بر صفر تمام کرد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.

فردین برد اول را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۱:۱۳

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال های مسابقات

فرنگی‌کار سنگین وزن ایران در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی اولین برد را به دست آورد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال طلای امیدهای جهان در اولین مسابقه خود به مصاف احمد محمد از عراق رفت و اولین برد فرنگی‌کاران را در روز دوم به دست آورد. 

فردن هدایتی در وقت اول با حملات پیاپی خود دو بار حریف را از تشک بیرون آن انداخت و در ادامه با اخطار امتیاز  داوران سه بر صفر برنده شد اما در وقت دوم بدون این‌که اتفاق خاصی بیافتد و امتیازی رد و بدل شود، به پایان رسید تا این مسابقه سه بر صفر به سود فردین هدایتی به پایان برسد. 

با توجه به حضور شش کشتی‌گیر در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات این وزن  به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود. 

تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود می‌روند. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همبستگی کشور‌های اسلامی مدال طلا عربستان ایران
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد
ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی ایران شد
تعیین پرچمداران کاروان بازی‌های اسلامی
نخستین مدال ایران در المپیک ناشنوایان
تلاش ایران میزبان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۹
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی
۴مدال رنگارنگ برای وزنه‌برداران پسر ایران در جهان
عنوان سومی تیم ایران با کسب چهار مدال طلا
دو طلا، دو نقره، یک برنز برای ایران در یازدهمین روز مسابقات کشورهای اسلامی
طلایی شدن قایقرانان کشورمان در قهرمانی آسیا ۲۰۲۵
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
ایول انشالا 10نفر فرنگی ‌ و 10نفر آزاد همه مدال بگیرند...همه مدال آورن در المپیک جهانی ?????
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005crx
tabnak.ir/005crx