زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

پایان رقابت‌های مرحله گروهی سابر/ فتوحی به برونئی خورد، پاکدامن استراحت می‌کند

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۱۳:۳۰ امروز، چهارشنبه در سالن بلوار آره‌نا آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه آغاز شد که گروه‌های اول و دوم با حضور پنج ورزشکار و گروه‌های سوم و چهارم با شش ورزشکار به رقابت پرداختند.

در گروه اول محمد فتوحی با مقصود از آذربایجان، کالندر از ترکیه، فرجانی از تونس و العماری از کویت رقابت کرد. کودیروف ازبکستان، ممدوف از آذربایجان، البحرانی از عربستان و آساهرین از برونئی هم حریفان علی پاکدامن در گروه دوم بودند.

در پایان دیدارهای مرحله گروهی محمد فتوحی ۲ برد و ۲ باخت را ثبت کرد و علی پاکدامن نیز با ۴ برد متوالی، به کار خود در مرحله گروهی پایان داد و هر دو ورزشکار با توجه به جایگاهی که به دست آوردند، رقابت خود را در مرحله یک شانزدهم نهایی دنبال خواهند کرد.

فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت می‌کند و پاکدامن به استراحت می‌پردازد. فتوحی در صورت پیروزی مقابل سابریست برونئی در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که استراحت دارد. برنده دیدار افرایدی از اندونزی و مبارک اماراتی هم در یک هشتم با علی پاکدامن دیدار می‌کند.