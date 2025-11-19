میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز چهارشنبه ۲۸ آبان پیگیری می شود.
زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

پایان رقابت‌های مرحله گروهی سابر/ فتوحی به برونئی خورد، پاکدامن استراحت می‌کند
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۴:۲۸

زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر انفرادی مردان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۱۳:۳۰ امروز، چهارشنبه در سالن بلوار آره‌نا آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۲۲ سابریست و در چهار گروه آغاز شد که گروه‌های اول و دوم با حضور پنج ورزشکار و گروه‌های سوم و چهارم با شش ورزشکار به رقابت پرداختند.

در گروه اول محمد فتوحی با مقصود از آذربایجان، کالندر از ترکیه، فرجانی از تونس و العماری از کویت رقابت کرد. کودیروف ازبکستان، ممدوف از آذربایجان، البحرانی از عربستان و آساهرین از برونئی هم حریفان علی پاکدامن در گروه دوم بودند.

در پایان دیدارهای مرحله گروهی محمد فتوحی ۲ برد و ۲ باخت را ثبت کرد و علی پاکدامن نیز با ۴ برد متوالی، به کار خود در مرحله گروهی پایان داد و هر دو ورزشکار با توجه به جایگاهی که به دست آوردند، رقابت خود را در مرحله یک شانزدهم نهایی دنبال خواهند کرد.

فتوحی در مرحله یک شانزدهم با آساهرین از برونئی رقابت می‌کند و پاکدامن به استراحت می‌پردازد. فتوحی در صورت پیروزی مقابل سابریست برونئی در یک هشتم نهایی به مصاف آیمورادوف ازبکستانی خواهد رفت که استراحت دارد. برنده دیدار افرایدی از اندونزی و مبارک اماراتی هم در یک هشتم با علی پاکدامن دیدار می‌کند.

۲ فرنگی کار ایران راهی فینال شدند
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۴۰

زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در پایان دور مقدماتی روز دوم مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کاران اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان راهی فینال مسابقات شدند. 
در وزن 97 کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور اول با نتیجه 7 بر 1 رویابا فادی از الجزایر را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر ابراهیم فلاتاح از عربستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. ساروی در دیدار فینال به مصاف مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان می رود.

در وزن 130کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره ای و در دو گروه 3 نفره برگزار شد و  فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه 3 بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 9 بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید. 
هدایتی با حریف ترکیه ای خود سرشاخ خواهد  شد. 
در روز نخست مسابقات، سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی در ۶۷ و‌۸۷ کیلوگرم طلایی شدند و عبری در ۷۷ کیلو‌نقره و احمدی وفا به مدال برنز رسید.

حبیبی در پرتاب کلاب سوم شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۳۷

زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

پرستو حبیبی نماینده پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب سوم شد و به مدال برنز رسید.  

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه، پرستو حبیبی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب کلاب کلاس F32، در استادیوم دوومیدانی مجموعه ورزشی پرنس فیسل به مصاف حریفان خود رفت و  به ترتیب با پرتاب ۱۹.۴۴متر،  ۲۲.۸۹متر،  ۲۲.۳۵متر،  ۲۲.۰۵متر،  ۲۲.۲۰ متر و ۲۲.۲۱ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که  ۲۲.۸۹ متر بود در رده سوم این دوره از بازیها قرار گرفت.
نماینده  کشور تونس  با ثبت بهترین پرتاب ۲۵.۷۹ در جایگاه نخست و نماینده مراکش با ۲۴.۲ متر پرتاب سکوی دوم بازیها را بدست آوردند .
گفتنی است مراسم توزیع مدال این رشته ، امشب در محل برگزاری مسابقات برگزار می گردد .

فردین در ۲۹ ثانیه به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۳:۱۶

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم با برتری قاطعانه مقابل کشتی‌گیر قرقیزستانی به دیدار فینال راه یافت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان در دیدار نیمه‌نهایی این وزن به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت و در ۲۹ ثانیه حریفش را با امتیاز عالی شکست داد. 

فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حریفش را به پل زد و چهار برصفر پیش افتاد و بعد با خاک و بارانداز ۹ بر صفر برنده این مسابقه شد. 

فردین هدایتی با این برد به دیدار فینال راه پیدا کرد.  مسابقات این وزن به طور گروهی برگزار می‌شود. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.

آغاز مسابقات هفتگانه بانوان با حضور دو‌نماینده کشورمان
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۳

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

مسابقات هفتگانه دوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز آغاز شد . 


به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات هفتگانه بانوان صبح امروز با برگزاری دو ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول آغاز شد و ۲ نماینده کشورمان فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی  در این رشته ( هفته گانه ) به رقابت پرداختند .  
فاطمه محیطی زاده در ماده ۱۰۰ متر با مانع با ثبت رکورد۱۳.۹۵ در صدر جدول و صبا خراسانی با رکورد ۱۴.۳۰ در جایگاه سوم  قرار گرفتند . 
نماینده ازبکستان با ثبت رکورد ۱۴.۲۹ در جایگاه دوم ماده ۱۰۰ متر با مانع قرار گرفت . 

در ماده پرش طول نیز محیطی زاده با رکورد۱.۶۸ در جایگاه دوم و صبا خراسانی با رکورد ۱.۶۵ در جایگاه چهارم قرار گرفت . 
نماینده کشور ازبکستان با رکورد ۱.۷۱ در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت .

 مسابقات هفتگانه در مواد ۱۰۰ متر با مانع  ، پرش ارتفاع ، پرتاب وزنه ، ۲۰۰ متر ، پرش طول ، پرتاب نیزه ، ۸۰۰ متر برگزار می شود که بر اساس برنامه ریزی میزبان ، دو‌ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول صبح امروز برگزار  و‌ موادپرتاب وزنه و ۲۰۰ متر  امشب و سه ماده دیگر هفتگانه فردا برگزار خواهد شد . 
لازم به توضیح است نتیجه نهایی و مجموع رکوردها در پایان مسابقات فردا مشخص خواهد شد .

ساروی هم با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۱

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلو گرم ایران در ادامه رقابت‌های روز دوم به راحتی حریفش از الجزایر را شکست داد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و هادی ساروی دارنده مدال طلای  جهان و المپیک در اولین مسابقه خود به مصاف فادی رو آبه از الجزایر رفت و با نتیجه هفت بر یک شکست داد. 

ساروی در وقت اول اول با اخطار یک امتیاز را از دست اما در ادامه با کارگیری حریف را خاک کرد و دو امتیاز به دست آورد نا وقت اول را دو بر یک پیش بیافتد. 

در وقت دوم هم ساروی با خاک و البته اجرای بارانداز توانست پنج امتیاز دیگر بگیرد و هفت بر یک برنده این مسابقه شود. 

تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود می‌روند. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.

فردین فقط ۴۰ ثانیه زمان می‌خواست
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۲:۲۰

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال‌ها

کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم دومین پیروزی هود را مقابل شیرونا از آذربایجان را در کمتر از ۴۰ ثانیه به دست آورد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان  دومین پیروزی خود را مقابل کشتی‌گیر آذربایجانی با نتیجه هشت بر صفر به دست آورد. 

فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حرفش را خاک کرد و بعد با سه بارانداز پیاپی کشتی را هشت بر صفر تمام کرد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.

فردین برد اول را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۱۱:۱۳

زنده از عربستان| در انتظار صعود به رتبه دوم جدول مدال های مسابقات

فرنگی‌کار سنگین وزن ایران در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی اولین برد را به دست آورد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال طلای امیدهای جهان در اولین مسابقه خود به مصاف احمد محمد از عراق رفت و اولین برد فرنگی‌کاران را در روز دوم به دست آورد. 

فردن هدایتی در وقت اول با حملات پیاپی خود دو بار حریف را از تشک بیرون آن انداخت و در ادامه با اخطار امتیاز  داوران سه بر صفر برنده شد اما در وقت دوم بدون این‌که اتفاق خاصی بیافتد و امتیازی رد و بدل شود، به پایان رسید تا این مسابقه سه بر صفر به سود فردین هدایتی به پایان برسد. 

با توجه به حضور شش کشتی‌گیر در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات این وزن  به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود. 

تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود می‌روند. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
ایول انشالا 10نفر فرنگی ‌ و 10نفر آزاد همه مدال بگیرند...همه مدال آورن در المپیک جهانی ?????
