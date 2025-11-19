زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

ورزشکاران کشورمان در دوازدهمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دنبال میشود.
کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم با برتری قاطعانه مقابل کشتیگیر قرقیزستانی به دیدار فینال راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان در دیدار نیمهنهایی این وزن به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت و در ۲۹ ثانیه حریفش را با امتیاز عالی شکست داد.
فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حریفش را به پل زد و چهار برصفر پیش افتاد و بعد با خاک و بارانداز ۹ بر صفر برنده این مسابقه شد.
فردین هدایتی با این برد به دیدار فینال راه پیدا کرد. مسابقات این وزن به طور گروهی برگزار میشود.
مسابقات هفتگانه دوومیدانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز آغاز شد .
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مسابقات هفتگانه بانوان صبح امروز با برگزاری دو ماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول آغاز شد و ۲ نماینده کشورمان فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی در این رشته ( هفته گانه ) به رقابت پرداختند .
فاطمه محیطی زاده در ماده ۱۰۰ متر با مانع با ثبت رکورد۱۳.۹۵ در صدر جدول و صبا خراسانی با رکورد ۱۴.۳۰ در جایگاه سوم قرار گرفتند .
نماینده ازبکستان با ثبت رکورد ۱۴.۲۹ در جایگاه دوم ماده ۱۰۰ متر با مانع قرار گرفت .
در ماده پرش طول نیز محیطی زاده با رکورد۱.۶۸ در جایگاه دوم و صبا خراسانی با رکورد ۱.۶۵ در جایگاه چهارم قرار گرفت .
نماینده کشور ازبکستان با رکورد ۱.۷۱ در جایگاه نخست این ماده قرار گرفت .
مسابقات هفتگانه در مواد ۱۰۰ متر با مانع ، پرش ارتفاع ، پرتاب وزنه ، ۲۰۰ متر ، پرش طول ، پرتاب نیزه ، ۸۰۰ متر برگزار می شود که بر اساس برنامه ریزی میزبان ، دوماده ۱۰۰ متر با مانع و پرش طول صبح امروز برگزار و موادپرتاب وزنه و ۲۰۰ متر امشب و سه ماده دیگر هفتگانه فردا برگزار خواهد شد .
لازم به توضیح است نتیجه نهایی و مجموع رکوردها در پایان مسابقات فردا مشخص خواهد شد .
فرنگیکار وزن ۹۷ کیلو گرم ایران در ادامه رقابتهای روز دوم به راحتی حریفش از الجزایر را شکست داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و هادی ساروی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در اولین مسابقه خود به مصاف فادی رو آبه از الجزایر رفت و با نتیجه هفت بر یک شکست داد.
ساروی در وقت اول اول با اخطار یک امتیاز را از دست اما در ادامه با کارگیری حریف را خاک کرد و دو امتیاز به دست آورد نا وقت اول را دو بر یک پیش بیافتد.
در وقت دوم هم ساروی با خاک و البته اجرای بارانداز توانست پنج امتیاز دیگر بگیرد و هفت بر یک برنده این مسابقه شود.
تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود میروند.
کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم دومین پیروزی هود را مقابل شیرونا از آذربایجان را در کمتر از ۴۰ ثانیه به دست آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان دومین پیروزی خود را مقابل کشتیگیر آذربایجانی با نتیجه هشت بر صفر به دست آورد.
فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حرفش را خاک کرد و بعد با سه بارانداز پیاپی کشتی را هشت بر صفر تمام کرد.
فرنگیکار سنگین وزن ایران در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی اولین برد را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال طلای امیدهای جهان در اولین مسابقه خود به مصاف احمد محمد از عراق رفت و اولین برد فرنگیکاران را در روز دوم به دست آورد.
فردن هدایتی در وقت اول با حملات پیاپی خود دو بار حریف را از تشک بیرون آن انداخت و در ادامه با اخطار امتیاز داوران سه بر صفر برنده شد اما در وقت دوم بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد و امتیازی رد و بدل شود، به پایان رسید تا این مسابقه سه بر صفر به سود فردین هدایتی به پایان برسد.
با توجه به حضور شش کشتیگیر در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات این وزن به صورت دورهای برگزار میشود.
