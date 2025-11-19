زنده از عربستان| بردهای ثانیه ای کشتی شروع شد

فردین در ۲۹ ثانیه به فینال رسید

کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم با برتری قاطعانه مقابل کشتی‌گیر قرقیزستانی به دیدار فینال راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی دارنده مدال طلای امیدهای جهان در دیدار نیمه‌نهایی این وزن به مصاف رومن کیم از قرقیزستان رفت و در ۲۹ ثانیه حریفش را با امتیاز عالی شکست داد.

فردین هدایتی در همان لحظه اول این مسابقه با بک کمر گیری حریفش را به پل زد و چهار برصفر پیش افتاد و بعد با خاک و بارانداز ۹ بر صفر برنده این مسابقه شد.

فردین هدایتی با این برد به دیدار فینال راه پیدا کرد. مسابقات این وزن به طور گروهی برگزار می‌شود.

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به دست آوردند و در روز دوم هم دو نماینده دارند.