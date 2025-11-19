هشدار پلیس درباره جمعه سیاه

به گزارش تابناک به نقل از پلیس؛ سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه هر سال در این ایام گزارشهای متعددی از کلاهبرداریهای اینترنتی به پلیس فتا ارسال میشود، توضیح داد: یکی از شایعترین تخلفات، فروش کالاهای تقلبی به جای کالای اصلی است. مجرمان با ایجاد صفحات و فروشگاههای ناشناس و ارائه قیمتهای غیرواقعی، کاربران را فریب میدهند و در نهایت یا کالای بیکیفیت ارسال میشود و یا هیچ محصولی تحویل داده نمیشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا همچنین درباره ارسال لینکهای جعلی و فیشینگ هشدار داد و گفت: این لینکها معمولاً از طریق پیامک، ایمیل یا شبکههای اجتماعی منتشر میشوند و کاربر را به صفحات تقلبی هدایت میکنند. این صفحات ممکن است بدافزار داشته باشند و اطلاعات حساس کاربران مانند رمزهای پویا، اطلاعات کارت بانکی و سایر دادههای شخصی را سرقت کنند.
سرهنگ رضایی تصریح کرد: در ایام Black Friday، بسیاری از کاربران به دلیل عجله در خرید و فریب ظاهر شیک سایتها و تخفیفهای غیر واقعی، قربانی این نوع کلاهبرداریها میشوند. بسیاری از این صفحات تنها چند ساعت فعال هستند و پس از دریافت وجه، ناپدید میشوند.
وی در ادامه تاکید کرد: هر فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد. خرید از سایتهایی که اینماد ندارند، از نظر پلیس فتا معتبر نیست و در صورت وقوع کلاهبرداری، پیگیری حقوقی بسیار دشوار خواهد بود و مسئولیت آن عمدتاً بر عهده خریدار خواهد بود.
وی شایعترین روشهای کلاهبرداری در این ایام را چنین برشمرد:
• ارسال لینکهای فیشینگ با عنوان تخفیف ویژه
• صفحات پرداخت جعلی
• فروش اجناس چینی یا تقلبی به جای کالای اصلی
• دریافت وجه و ارسال نکردن کالا
• سرقت اطلاعات کارت بانکی هنگام خرید عجولانه
براساس گزارش پلیس، این مقام انتظامی در پایان خطاب به شهروندان توصیه کرد: در ایام تخفیفهای بزرگ، با دقت و آگاهی خرید کنید، تنها از فروشگاههای معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید نمایید، روی هیچ لینک ناشناسی کلیک نکنید و اطلاعات بانکی خود را در صفحات مشکوک وارد نکنید.