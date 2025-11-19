قیمت خودرو امروز 28 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو پس از تجربه هیجانات ابتدای هفته، اکنون در حال حرکت به سمت ثبات نسبی است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به گفته کارشناسان، افزایش قیمت‌ها در روزهای نخست هفته عمدتاً ناشی از تشدید انتظارات تورمی و تاثیرپذیری بازار از نوسانات نرخ ارز بوده است. با کاهش دامنه نوسانات ارزی، فضای معاملاتی بازار خودرو نیز به وضعیت رکودی گذشته بازگشته است و روند دادوستدها با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی 15 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 835 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، رانا پلاس TU5P ریزش بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 932 میلیون تومان خرید و فروش شود.

کوییک S نسبت به روز گذشته 6 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 672 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک G کاهش قیمت چهار میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 254 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی T9 نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 490 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، بک X3 رشد 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 630 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات مدیران‌خودرو، آریزو 8 نسبت به روز معاملاتی پیشین ریزش بهای 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 470 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از سوی دیگر، X55 پرو رشد 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.

دیگنیتی پرستیژ که در سایت بهمن‌موتور مونتاژ می‌شود، نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد تا با نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 790 میلیون تومان در بازار عرضه شود. در چنین شرایطی، ون اینرودز افت بهای هفت میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 958 میلیون تومان معامله شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L7 افت قیمت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 430 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، لاماکو فلو که تا روز گذشته با نرخ یک میلیارد و 840 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت، در روز جاری 15 میلیون تومان ارزان شد و به شاخص یک میلیارد و 825 میلیون تومان رسید.