طارمی به سیم آخر زد: استادیوم آزادی را درست نکردند که 100 هزار نفر جمع نشود!

مهدی طارمی پس از بازی ایران و ازبکستان به سیم آخر و گفت: «فوتبال ایرانو دارن از بالاییا در ذهنیت مردم خراب میکنن. مگه میشه دربی ذوب آهن و سپاهان باشه و دو هزار نفر برند؟ ورزشگاه آزادی رو 4 سال درست نکنند. استقبال، پرسپولیس در شهر قدس بازی کنند؟ چرا؟ چون 50، 60، 100 نفر یک جا جمع نشند!... چهار پنج تا تیم بزرگ بگویید چمنش خراب است که جمع نشند یک جا؟! اگر کشور تنش داره یا هر چیزی روی سر فوتبال که نباید خراب کرد!» اظهارات طارمی را می‌بینید و می‌شنوید.