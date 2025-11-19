En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 56
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۰۱۷
کد خبر:۱۳۴۱۰۱۷
452 بازدید
سوت

طارمی به سیم آخر زد: استادیوم آزادی را درست نکردند که 100 هزار نفر جمع نشود!

مهدی طارمی پس از بازی ایران و ازبکستان به سیم آخر و گفت: «فوتبال ایرانو دارن از بالاییا در ذهنیت مردم خراب میکنن. مگه میشه دربی ذوب آهن و سپاهان باشه و دو هزار نفر برند؟ ورزشگاه آزادی رو 4 سال درست نکنند. استقبال، پرسپولیس در شهر قدس بازی کنند؟ چرا؟ چون 50، 60، 100 نفر یک جا جمع نشند!... چهار پنج تا تیم بزرگ بگویید چمنش خراب است که جمع نشند یک جا؟! اگر کشور تنش داره یا هر چیزی روی سر فوتبال که نباید خراب کرد!» اظهارات طارمی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت مهدی طارمی ویدیو ایران ازبکستان ورزشگاه آزادی استادیوم آزادی زمین چمن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟