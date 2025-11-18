قدردانی دادستان دیوان محاسبات از ارتقای شفافیت در بانک رفاه کارگران

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: عملکرد بانک رفاه کارگران در توسعه سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از طریق ارتقای شفافیت، شایسته قدردانی است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمدی با بیان این مطلب گفت: عامل تعیین کننده در ارتقای شفافیت در نظام بانکی، هوشمند سازی و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است که بانک رفاه کارگران در این زمینه عملکرد بسیار مناسبی در سال های اخیر داشته است.

وی افزود: در هر مجموعه ای که شفافیت وجود داشته، بسیاری از مشکلات مرتفع شده و نظام اداری تقویت شده است.

دکتر محمدی در ادامه نرخ کفایت سرمایه و وصول مطالبات را به عنوان فاکتورهای اصلی در ارزیابی بانک ها برشمرد و گفت: خوشبختانه بانک رفاه کارگران با نرخ کفایت سرمایه بالای 10 درصد و نسبت 4 درصدی در نسبت وصول مطالبات از بانک های پیشرو شبکه بانکی در استانداردسازی شاخص های عملکردی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین بالادستی باید سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید ملی باشد و استان های کمتر برخوردار در اولویت دریافت تسهیلات باشند که بانک رفاه در این زمینه نیز عملکرد مناسبی داشته و از بانک های فعال در حمایت از واحدهای تولیدی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در مناطق محروم است.