عکس:سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه به وقت محلی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد و مورد استقبال ویژهای قرار گرفت. این گزارش تصویری بمرور بهروزرسانی میشود.
برچسبها:بن سلمان سفر بن سلمان به آمریکا ترامپ کاخ سفید عکس بین الملل
