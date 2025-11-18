میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۹۷۶
بازدید: ۵

عکس:سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه به وقت محلی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد و مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفت. این گزارش تصویری بمرور به‌روز‌رسانی میشود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
بن سلمان سفر بن سلمان به آمریکا ترامپ کاخ سفید عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.