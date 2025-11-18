عکس:سفر ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه به وقت محلی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد و مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفت. این گزارش تصویری بمرور به‌روز‌رسانی میشود.