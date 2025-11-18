En
شجاع خلیل‌زاده این گونه از مردم عذرخواهی کرد
کد خبر:۱۳۴۰۹۷۵
سوت

حرف‌های جنجالی فردوسی پور درباره ریاکاری وحید شمسایی

پس از آنکه وحید شمسایی و کادر فنی تیم ملی فوتسال پس از قهرمانی در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دست‌شان را به نشانه غدیر بالا بردند، این اقدام واکنش‌هایی را در پی داشت که شاید شدیدترین آنها از سوی فردوسی پور بود که این حرکت را برخلاف روح بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و تلویحاً ریاکارانه خواند. این نقد با واکنش وحید هاشمیان همراه شد که سعی کرد با اشاره به سوابقش از خودش دفاع کند. اصل صحبت‌های فردوسی پور که به آن نیز نقدهایی وارد شده را می‌بینید و می‌شنوید.
سوت عادل فردوسی پور وحید شمسایی ویدیو
